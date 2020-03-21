Глава Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом

Глава Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли заразился коронавирусом Covid-19.
Об этом говорится в его письменном заявлении, сообщает CNN.
"Я чувствовал себя плохо в минувшие выходные, когда вернулся в США после официального визита в Канаду, я решил самоизолироваться пять дней назад. Пока симптомы относительно легкие, я чувствую себя хорошо. Мне посчастливилось быть рядом с семьей и иметь доступ к замечательной медицинской поддержке", - заявил он.
Бизли добавил, что работает со своей командой с ВПП, чтобы отслеживать тех, с кем он, возможно, был в тесном контакте, когда не знал об инфицировании. Эти лица будут оповещены.
"Мы уже начали поиск, чтобы оповестить каждого из них, чтобы они понимали, что есть риск заражения", - сказал Бизли.
Напомним:
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