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Глава Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом

Глава Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом
03:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Среди высшего руководства ООН есть зараженный коронавирусом.

Глава Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли заразился коронавирусом Covid-19.

Об этом говорится в его письменном заявлении, сообщает CNN.

чувствовал себя плохо в минувшие выходные, когда вернулся в США после официального визита в Канаду, я решил самоизолироваться пять дней назад. Пока симптомы относительно легкие, я чувствую себя хорошо. Мне посчастливилось быть рядом с семьей и иметь доступ к замечательной медицинской поддержке", - заявил он.

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Бизли добавил, что работает со своей командой с ВПП, чтобы отслеживать тех, с кем он, возможно, был в тесном контакте, когда не знал об инфицировании. Эти лица будут оповещены.

"Мы уже начали поиск, чтобы оповестить каждого из них, чтобы они понимали, что есть риск заражения", - сказал Бизли.

Напомним: 

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Все по теме:

США, ООН, Канада, Коронавирус, Дэвид Бизли, Covid-19.
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