Трамп: Иран планирует коварное нападение на войска и объекты США в Ираке

Президент США предостерег, что Иран и его союзники заплатят "очень высокую цену", если попытаются напасть на американские военные базы на территории Ирака.
Об этом глава Белого дома заявил в Twitter.
"По имеющейся информации, Иран и его ставленники планируют коварное нападение на войска и объекты США в Ираке. Если это произойдет, Иран безусловно заплатит очень жестокую цену!" - подчеркнул американский лидер.
Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020
Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений о том, что вооруженные группировки в Ираке, поддерживаемые Тегераном, планируют проведение операций в районах, где сосредоточены американские военные базы. По данным американской разведки, таким образом они хотят отомстить за ликвидацию иранского генерала Сулеймани.
Напомним:
3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения..
В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.
8 января пассажирский самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.