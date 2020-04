Трамп: Иран планирует коварное нападение на войска и объекты США в Ираке

Президент США предостерег, что Иран и его союзники заплатят "очень высокую цену", если попытаются напасть на американские военные базы на территории Ирака.

Об этом глава Белого дома заявил в Twitter.

"По имеющейся информации, Иран и его ставленники планируют коварное нападение на войска и объекты США в Ираке. Если это произойдет, Иран безусловно заплатит очень жестокую цену!" - подчеркнул американский лидер.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020