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Трамп: Иран планирует коварное нападение на войска и объекты США в Ираке

Трамп: Иран планирует коварное нападение на войска и объекты США в Ираке
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп пригрозил Ирану "серьезными последствиями" за попытки атаковать базы США.

Президент США предостерег, что Иран и его союзники заплатят "очень высокую цену", если попытаются напасть на американские военные базы на территории Ирака.

Об этом глава Белого дома заявил в Twitter.

"По имеющейся информации, Иран и его ставленники планируют коварное нападение на войска и объекты США в Ираке. Если это произойдет, Иран безусловно заплатит очень жестокую цену!" - подчеркнул американский лидер.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений о том, что вооруженные группировки в Ираке, поддерживаемые Тегераном, планируют проведение операций в районах, где сосредоточены американские военные базы. По данным американской разведки, таким образом они хотят отомстить за ликвидацию иранского генерала Сулеймани.

Напомним: 

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Иран, Ирак, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
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