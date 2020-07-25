"Депортация студентов": в США опять вводят ограничения на въезд

В меморандуме для руководства колледжей Управления иммиграции и таможни США (ICE) сказано, что новым студентам скорее всего будет отказано в визе, если те намерены проходить процесс обучения онлайн.
В первую очередь это касается студентов, поступающие в университеты, которые собираются перейти на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса.
Тем не менее, это ограничение не касается тех студентов, которые находятся в США или возвращаются из-за границы и уже имеют визы. Им будет позволено остаться в стране, даже если их учебное заведение переходит на онлайн обучение на время обстрения ситуации с COVID-19.
Напомним, 7 июля американские власти объявили о намерении запретить въезд для иностранных студентов, если их учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения.
Два престижных американских вуза - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) - позже подали в суд иски против администрации президента США Дональда Трампа.
15 июля администрация Трампа решила отказаться от этого намерения.