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"Депортация студентов": в США опять вводят ограничения на въезд

"Депортация студентов": в США опять вводят ограничения на въезд
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф
Спустя неделю после отмены ограничений на въезд для иностранных студентов, миграционная служба США вновь вводит запрет. Теперь он будет касаться студентов, которые будут зачислены после 9 марта. Им будет запрещено въезжать в страну, если в их расписании не будет занятий непосредственно в здании учебного заведения.

В меморандуме для руководства колледжей Управления иммиграции и таможни США (ICE) сказано, что новым студентам скорее всего будет отказано в визе, если те намерены проходить процесс обучения онлайн. 

В первую очередь это касается студентов, поступающие в университеты, которые собираются перейти на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса.  

Тем не менее, это ограничение не касается тех студентов, которые находятся в США или возвращаются из-за границы и уже имеют визы. Им будет позволено остаться в стране, даже если их учебное заведение переходит на онлайн обучение на время обстрения ситуации с COVID-19.

Напомним, 7 июля американские власти объявили о намерении запретить въезд для иностранных студентов, если их учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения. 

Два престижных американских вуза - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) - позже подали в суд иски против администрации президента США Дональда Трампа.

15 июля администрация Трампа решила отказаться от этого намерения

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Все по теме:

Мигранты, США, Обучение.

Автор:

Телеграф
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