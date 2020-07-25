"Депортация студентов": в США опять вводят ограничения на въезд

Спустя неделю после отмены ограничений на въезд для иностранных студентов, миграционная служба США вновь вводит запрет. Теперь он будет касаться студентов, которые будут зачислены после 9 марта. Им будет запрещено въезжать в страну, если в их расписании не будет занятий непосредственно в здании учебного заведения.

В меморандуме для руководства колледжей Управления иммиграции и таможни США (ICE) сказано, что новым студентам скорее всего будет отказано в визе, если те намерены проходить процесс обучения онлайн.

В первую очередь это касается студентов, поступающие в университеты, которые собираются перейти на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, это ограничение не касается тех студентов, которые находятся в США или возвращаются из-за границы и уже имеют визы. Им будет позволено остаться в стране, даже если их учебное заведение переходит на онлайн обучение на время обстрения ситуации с COVID-19.

Напомним, 7 июля американские власти объявили о намерении запретить въезд для иностранных студентов, если их учебное заведение перешло на дистанционную форму обучения.

Два престижных американских вуза - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) - позже подали в суд иски против администрации президента США Дональда Трампа.

15 июля администрация Трампа решила отказаться от этого намерения.