Помпео: США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси

В Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций в отношении тех, кто ответственен за репрессивные меры в отношении протестующих в Беларуси. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими трансатлантическими партнерами и совместно изучаем вопрос о введении точечных санкций против тех, кто причастен к нарушению прав человека и притеснению (протестующих в Беларуси)", - сказал он на брифинге.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси.

Беларусь заслуживает свободных и честных выборов при участии независимых наблюдателей, мы требуем незамедлительно покончить с насилием и запугиванием в отношении их, а также освобождения всех несправедливо задержанных", - отметил Помпео.

Напомним о ситуации в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".