Заболевший COVID-19 Трамп покинул госпиталь: тем временем, коронавирусом заразилась спикер Белого дома

Как пишет AlJazeera в 18:38 по местному времени (1:38 вторника по Киеву) Трамп вышел из дверей Национального медицинского центра Уолтера Рида и сел в кортеж, направившись к своему вертолету Marine One.

"Спасибо", - сказал Трамп представителям СМИ, не задерживаясь для того, чтобы ответить на вопросы.

В своем Твиттер-аккаунте Трамп заявил, что вскоре вернется к президентской кампании.

"Скоро вернусь к предвыборной кампании! Фейковые новости показывают только фейковые опросы", - написал он.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020