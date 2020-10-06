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Заболевший COVID-19 Трамп покинул госпиталь: тем временем, коронавирусом заразилась спикер Белого дома

Заболевший COVID-19 Трамп покинул госпиталь: тем временем, коронавирусом заразилась спикер Белого дома
Обновлено 02:22 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, в котором находился на лечении от коронавируса.

Как пишет AlJazeera в 18:38 по местному времени (1:38 вторника по Киеву) Трамп вышел из дверей Национального медицинского центра Уолтера Рида и сел в кортеж, направившись к своему вертолету Marine One.

"Спасибо", - сказал Трамп представителям СМИ, не задерживаясь для того, чтобы ответить на вопросы.

В своем Твиттер-аккаунте Трамп заявил, что вскоре вернется к президентской кампании. 

"Скоро вернусь к предвыборной кампании! Фейковые новости показывают только фейковые опросы", - написал он. 

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинэни объявила, что получила позитивный тест на COVID-19.

"Я получила положительный тест на COVID-19 утром понедельника, не испытывая при этом симптомов", - говорится в сообщении на ее странице в Твиттер. 

Отмечается также, что никто из сотрудников СМИ не был подтвержден в качестве контактного лица. Тем не менее, она добавила, что уйдет на карантин и будет продолжать работать в удаленном режиме. 

Как сообщалось ранее, 3 октября Трамп подтвердил, что у него коронавирус.

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. позже заявила, что согласилась предоставить Трампу разовую дозу экспериментального лекарства.

5 октября, президент США заявил о намерении покинуть лечебное заведение

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19, Кейли Макинэни.

Автор:

Телеграф
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