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Главный инфекционист США спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

Главный инфекционист США спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19
02:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В среду, 16 декабря, советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи, который ранее сомневался, что вакцина появится в США до президентских выборов, заявил, что к середине осени 2021 года мир сможет вернуться к подобию нормальной жизни, например, безопасно есть в ресторанах и ходить в кино, если будет вакцинировано достаточное количество людей.

Об этом доктор заявил телеканалу CNBC.

"Если мы сможем сделать вакцинацию подавляющей части населения, скажем, к концу второго, началу третьего квартала - к середине осени 2021 года мы можем приблизиться к некоему уровню нормы", - сказал Фаучи.

Однако, чтобы вернуться к норме, по словам Фаучи, от 75% до 85% населения должны будут пройти вакцинацию против Covid-19.

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По словам доктора, это создаст "зонтик" иммунитета, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса: "Это могло бы защитить даже тех уязвимых, которые не были вакцинированы, или тех, для кого вакцина оказалась неэффективной".

Эксперт по инфекционным заболеваниям, который в следующем году останется на той же должности в качестве советника избранного президента Джо Байдена по Covid-19, отметил, что ему публично сделают прививку, "чтобы служить примером важности вакцинации".

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Отмечается, что на этой неделе 2,9 миллиона доз вакцины производства компании Pfizer были направлены в 145 мест в разных районах США.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи предостерег от поспешного выпуска вакцины от Covid-19.

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Все по теме:

США, Пандемия, Pfizer, Коронавирус, Энтони Фаучи, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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