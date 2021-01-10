Трамп нашел замену Twitter, но соцсеть не выдержала жалоб на его посты

Amazon решил закрыть социальную сеть Parler после того, как ее активно стали использовать Дональд Трамп и его сторонники-консерваторы, большая часть из которых были заблокированы в Twitter после беспорядков в США и захвата Капитолия.

Об этом сообщает BuzzFeed.News.

Блокировка соцсети, которая вступит в силу в воскресенье, 10 января, еще до полуночи, означает, что Parler не сможет работать и перейдет в автономный режим, если не найдет другую службу для хостинга.

"Пользователи в Parler использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать восстание в здании Капитолия в среду. Приложение недавно было переполнено угрозами убийством, празднованиями насилия и сообщениями, призывающими "патриотов" (так называют сторонников Трампа, - Авт.), маршировать с оружием на Вашингтон, округ Колумбия, 19 января, за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена", - объяснили свое решение в Amazon.

По мнению руководства компании, нет уверенности в том, что у Parler хватит рычагов для сдерживания консерваторов в соцсети.

"В последнее время мы наблюдаем неуклонный рост агрессивного контента на вашем веб-сайте, и все это нарушает наши условия", - говорится в электронном письме, адресованном руководству соцсети.

Кроме того, как сообщает СNBC, компания Apple даже удалила приложение Parler из App Store.

"Мы всегда поддерживали различные точки зрения, представленные в App Store, но на нашей платформе нет места угрозам насилия и незаконной деятельности", - говорится в заявлении Apple.

Также в пятницу, 8 января, Google удалил Parler из своего магазина приложений для Android, Google Play.

Как сообщал "Телеграф", ранее Трамп эмоционально отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter на фоне масштабных беспорядков в США.