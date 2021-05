Госдеп США сделал важные заявления по России из-за Украины: "Нужно давить"

Для прекращения военной агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине на РФ нужно оказывать давление.

Об этом в Twitter написали Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Госдепа Нед Прайс.

По словам Блинкена, нужно работать вместе, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее действия и давить на нее, чтобы Москва соблюдала международные обязательства.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.

В свою очередь, Прайс считает, что РФ обязана выполнять минские договоренности и работать над прекращением военного конфликта на Донбассе, а также остановить незаконную оккупацию Крыма.

Russia must uphold its commitments under the Minsk agreements and work in good faith to end the conflict in eastern Ukraine. It must also end its illegal occupation of Crimea. https://t.co/eCKNqaHDk0

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 4, 2021