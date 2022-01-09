Как вернуть жизнь устаревшим вещам: идеи для стильных образов (фото)
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Реанимируем любимые вещи, которые выбрасывать совсем не хочется
В каждой семьи есть практика избавляться от ненужных вещей, накопившихся за долгие годы. Но не стоит торопиться и отправлять на свалку все подряд. Вы удивитесь, как многие вещи могут обрести вторую жизнь.
Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме рассказала, как можно стилизовать устаревшие вещи, если они в нормальном состоянии.
Как подарить вторую жизнь неактуальным вещам
Устаревшая футболка
Ее можно поддеть для создания многослойного образа. Например, под жилет или кардиган.
Устаревшая водолазка
Также можно использовать в многослойном образе, надевая под кардиган, платье, джемпер и т.д.
Тонкий кардиган
Надеваем на голое тело, используя в качестве самостоятельной единицы.
Неактуальная рубашка
Приталенные, короткие рубашки носим под свитеры, джемпера и свитшоты. Либо отрезаем ворот и используем только его.
Устаревший свитер
Если вещь в хорошем состоянии, накидываем на плечи.
Лонгслив
Слишком обтягивающий лонгслив можно использовать в качестве первого слоя. Не забывайте добавлять акцентные позиции и аксессуары в образ.
Напомним, что все новое – это хорошо забытое старое, поэтому некоторые вещи не стоит убирать из гардероба. Какие устаревшие тренды снова возвращаются в моду в 2022 году — смотрите в нашем предыдущем материале.
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