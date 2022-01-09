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Как вернуть жизнь устаревшим вещам: идеи для стильных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как стилизовать неактуальную одежду - советы стилиста Новость обновлена 09 января 2022, 14:03
Как стилизовать неактуальную одежду - советы стилиста

Реанимируем любимые вещи, которые выбрасывать совсем не хочется

В каждой семьи есть практика избавляться от ненужных вещей, накопившихся за долгие годы. Но не стоит торопиться и отправлять на свалку все подряд. Вы удивитесь, как многие вещи могут обрести вторую жизнь.

Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме рассказала, как можно стилизовать устаревшие вещи, если они в нормальном состоянии.

Как подарить вторую жизнь неактуальным вещам

Устаревшая футболка

Ее можно поддеть для создания многослойного образа. Например, под жилет или кардиган.

Устаревшая водолазка

Также можно использовать в многослойном образе, надевая под кардиган, платье, джемпер и т.д.

Тонкий кардиган

Надеваем на голое тело, используя в качестве самостоятельной единицы.

Неактуальная рубашка

Приталенные, короткие рубашки носим под свитеры, джемпера и свитшоты. Либо отрезаем ворот и используем только его.

Устаревший свитер

Если вещь в хорошем состоянии, накидываем на плечи.

Лонгслив

Слишком обтягивающий лонгслив можно использовать в качестве первого слоя. Не забывайте добавлять акцентные позиции и аксессуары в образ.

Напомним, что все новое – это хорошо забытое старое, поэтому некоторые вещи не стоит убирать из гардероба. Какие устаревшие тренды снова возвращаются в моду в 2022 году — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Стилисты #Лайфхаки #Мода 2022
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