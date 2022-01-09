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Як повернути життя застарілим речам: ідеї для стильних образів (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як стилізувати неактуальний одяг — поради стиліста
Як стилізувати неактуальний одяг — поради стиліста

Реанімуємо улюблені речі, які викидати не хочеться

У кожній сім’ї є практика позбавлятися непотрібних речей, що накопичилися за довгі роки. Але не варто поспішати і відправляти на звалище все поспіль. Ви здивуєтеся, як багато речей можуть знайти друге життя.

Стиліст Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла, як можна стилізувати застарілі речі, якщо вони у нормальному стані.

Як подарувати друге життя неактуальним речам

Застаріла футболка

Її можна використати для створення багатошарового образу. Наприклад, під жилет чи кардиган.

Застаріла водолазка

Також можна використовувати у багатошаровому образі, надягаючи під кардиган, сукню, джемпер тощо.

Тонкий кардиган

Надягаємо на голе тіло, використовуючи як самостійну одиницю.

Неактуальна сорочка

Приталені, короткі сорочки носимо під светри, джемпери та світшоти. Або відрізаємо воріт і використовуємо лише його.

Застарілий светр

Якщо річ у хорошому стані, накидаємо на плечі.

Лонгслів

Занадто обтягуючий лонгслів можна використовувати як перший шар. Не забувайте додавати акцентні позиції та аксесуари в образ.

Нагадаємо, що все нове – це добре забуте старе, тому деякі речі не варто прибирати з гардероба. Які застарілі тренди знову повертаються в моду у 2022 році – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Мода #Стиль #Стилісти #Лайфхак #Мода 2022
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