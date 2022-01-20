Стилист назвала теплые вещи родом из детства, которые будут на пике моды этой зимой (фото)

Мода циклична и дизайнеры снова и снова вдохновляются прошлым.

"Все новое — это хорошо забытое старое" — фраза, которая отлично описывает современную моду. Возвращение стиля 2000-х, вещи из "бабушкиного сундука" — все это сейчас снова на пике.

Не забывают дизайнеры и заботиться о модницах, которые и зимой в холода хотят выглядеть стильно. И тут срабатывает правило "зачем придумывать велосипед". Стилист и фэшнблогер Татьяна, которая ведет свой блог в Инстаграм под ником underapplestyle, рассказала, что в зимнем стиле сейчас на самом пике то, во что нас одевали мамы в детстве.

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Эти вещи отличный вариант для зимних прогулок, загородных поездок, катаний на лыжах и коньках, путешествий в горы. Стоит отметить, что эти аксессуары часть стиля apre-ski, который также очень популярен в сезоне зима 2022.

Модные тренды из детства:

Варежки. Причем на подтяжках, чтобы не потерять. Очень удобно, ведь и теплые перчатки всегда при тебе, да и среди взрослых тоже много "растеряшек".

Капоры и шапки-шлемы или чепчики. Очень удобно и тепло – шея и уши закрыты.

Манишки – тоже удобно, шея закрыта, и не надо мучиться с намоткой шарфа.

Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, чем можно заменить шапку и предложил стильные варианты головных уборов.