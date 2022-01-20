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Стиліст назвала теплі речі родом із дитинства, які будуть на піку моди цієї зими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Кожна модниця зможе підібрати собі модель собі до смаку Новина оновлена 20 січня 2022, 08:38
Кожна модниця зможе підібрати собі модель собі до смаку

Мода циклічна та дизайнери знову і знову надихаються минулим.

"Все нове — це добре забуте старе" — фраза, яка чудово описує сучасну моду. Повернення стилю 2000-х, речі з "бабусиної скрині" — все це зараз знову на піку.

Не забувають дизайнери і дбати про модниць, які і взимку, у холод, хочуть виглядати стильно. І тут спрацьовує правило "навіщо вигадувати велосипед". Стиліст і фешнблогер Тетяна, яка веде свій блог в Інстаграм під ніком underapplestyle, розповіла, що в зимовому стилі зараз на самому піку те, у що нас одягали мами у дитинстві.

Ці речі чудовий варіант для зимових прогулянок, заміських поїздок, катань на лижах та ковзанах, подорожей у гори. Варто зазначити, що ці аксесуари є частиною стилю apre-ski, який також дуже популярний у сезоні зима 2022.

Модні тренди з дитинства:

  • Рукавиці. Причому на підтяжках, щоби їх не втратити. Дуже зручно, адже й теплі рукавички завжди при тобі, та й серед дорослих теж багато "губителів".
  • Капори та шапки-шоломи або чепчики. Дуже зручно і тепло – шия та вуха закриті.
  • Манішки — теж зручно, шия закрита, і не треба мучитися з намотування шарфа.

Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, чим можна замінити шапку та запропонував стильні варіанти головних уборів.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимова мода
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