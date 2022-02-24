Антитренды 2022: модели этой обуви выглядят некрасиво и портят образ (фото)
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Выбирая ботильоны, следует полагаться не только на красоту, но и на параметры своей фигуры
Считанные дни остаются до прихода весны, а это значит, что многие представительницы прекрасного пола уже занялись обновлением своего гардероба. Особое внимание также уделяется обуви. Несмотря на то, что ботильоны считаются одними из самых удобных моделей обуви, с ними нужно быть аккуратнее — некоторые модели уже вышли из моды.
Стилист Лина с ником gris.mode в Инстаграме рассказала, что выглядит устарело и некрасиво в 2022 году.
Широкое голенище
Делает ногу широкой. Особенно опасно на ноге, которая широкая сама по себе.
Короткие ботильоны
Грубо обрубают ногу, делая больше стопу.
Открытый мысок
Нефункционален и неудобен, смотрится странно.
Высокая шпилька
Одна из худших вещей, которую можно сделать для своего позвоночника. Особенно, если обувь не имеет платформы, которая распределит вес тела.
Градиент
Создаёт эффект грязной обуви с повреждённым покрытием.
Танкетка
Потеряла свою актуальность.
Принт и декор
Лучше выбирать более лаконичные украшения, они смотрятся эстетичнее.
Устаревшие модели
У устаревших моделей округлый тяжёлый нос, смотрящий вверх. Форма обтекаемая без острых углов. Современная обувь имеет больше чёткий и не такой массивный контур.
Ранее "Телеграф" разбирался, какие ошибки при выборе обуви допускают многие из нас.
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