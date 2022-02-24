Антитренды 2022: модели этой обуви выглядят некрасиво и портят образ (фото)

Выбирая ботильоны, следует полагаться не только на красоту, но и на параметры своей фигуры

Считанные дни остаются до прихода весны, а это значит, что многие представительницы прекрасного пола уже занялись обновлением своего гардероба. Особое внимание также уделяется обуви. Несмотря на то, что ботильоны считаются одними из самых удобных моделей обуви, с ними нужно быть аккуратнее — некоторые модели уже вышли из моды.

Стилист Лина с ником gris.mode в Инстаграме рассказала, что выглядит устарело и некрасиво в 2022 году.

Широкое голенище

Делает ногу широкой. Особенно опасно на ноге, которая широкая сама по себе.

Короткие ботильоны

Грубо обрубают ногу, делая больше стопу.

Открытый мысок

Нефункционален и неудобен, смотрится странно.

Высокая шпилька

Одна из худших вещей, которую можно сделать для своего позвоночника. Особенно, если обувь не имеет платформы, которая распределит вес тела.

Градиент

Создаёт эффект грязной обуви с повреждённым покрытием.

Танкетка

Потеряла свою актуальность.

Принт и декор

Лучше выбирать более лаконичные украшения, они смотрятся эстетичнее.

Устаревшие модели

У устаревших моделей округлый тяжёлый нос, смотрящий вверх. Форма обтекаемая без острых углов. Современная обувь имеет больше чёткий и не такой массивный контур.

Ранее "Телеграф" разбирался, какие ошибки при выборе обуви допускают многие из нас.