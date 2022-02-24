Антитренди 2022: моделі цього взуття виглядають некрасиво і псують образ (фото)

Вибираючи ботильйони, слід покладатися не тільки на красу, а й на параметри своєї фігури

Лічені дні залишаються до приходу весни, а це означає, що багато представниць прекрасної статі вже зайнялися оновленням свого гардеробу. Особлива увага також приділяється взуттю. Попри те, що ботильйони вважаються одними з найзручніших моделей взуття, з ними потрібно бути акуратнішими — деякі моделі вже вийшли з моди.

Стиліст Ліна з ніком gris.mode в Інстаграмі розповіла, що виглядає застаріло та некрасиво у 2022 році.

Широка халява

Робить ногу широкою. Особливо небезпечно на нозі, яка широка сама собою.

Короткі ботильйони

Грубо обрубують ногу, роблячи більшою стопу.

Відкритий мисок

Нефункціональний та незручний, виглядає дивно.

Висока шпилька

Одна з найгірших речей, яку можна зробити для свого хребта. Особливо, якщо взуття не має платформи, яка розподілить вагу тіла.

Градієнт

Створює ефект брудного взуття із пошкодженим покриттям.

Танкетка

Втратила свою актуальність.

Принт та декор

Краще вибирати більш лаконічні прикраси, вони виглядають естетичнішими.

Застарілі моделі

У застарілих моделей округлий важкий ніс, що дивиться вгору. Форма обтічна без гострих кутів. Сучасне взуття має більш чіткий і не такий масивний контур.

Раніше "Телеграф" розбирався, яких помилок при виборі взуття припускається багато хто з нас.