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От массивной подошвы до тоненьких шнурков: какую обувь носить летом 2022, чтобы быть стильной (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модная обувь летом 2022 года Новость обновлена 25 июня 2022, 14:25
Модная обувь летом 2022 года

Если в вашем гардеробе нет такой обуви, срочно отправляйтесь в магазин на шоппинг.

Даже самый скучный образ можно разбавить обувью, если знать, как правильно это делать. Зная, какие модели летней обуви в 2022-м году самые модные, стильные и актуальные, вы всегда будете в центре внимания.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм наглядно показала 9 самых трендовых летних пар обуви сезона 2022. Однако она отмечает, что самое главное при выборе босоножек или туфель — это комфорт и удобство. Ведь даже если у вас будет самая модная пара обуви, но она будет неудобной, никакого удовольствия вы от нее не получите.

Стилист отмечает, что на сегодня тенденции в обуви очень разнообразные: от массивных подошв до тонких невесомых шнурков. Каждый может выбрать модель на свой вкус.

Самая трендовая обувь лета 2022

Сандалии "рыбака"

Самая трендовая обувь лета 2022

Босоножки с тоненькими ремешками

Самая трендовая обувь лета 2022

Туфли слингбеки

Самая трендовая обувь лета 2022

Обувь на танкетке

Самая трендовая обувь лета 2022

Вьетнамки на каблуке

Самая трендовая обувь лета 2022

Клоги

Самая трендовая обувь лета 2022

Балетки

Самая трендовая обувь лета 2022

Сабо и мюли

Самая трендовая обувь лета 2022

Обувь с объемными деталями

Самая трендовая обувь лета 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модное платье этим летом: есть несколько нюансов, которые позволят вам оставаться стильной и современной.

Также мы писали, что в этом сезоне в моду вошли новые модели солнцезащитных очков. Узнайте, какие очки самые трендовые в 2022 году.

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#Мода #Обувь #Стиль