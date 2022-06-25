От массивной подошвы до тоненьких шнурков: какую обувь носить летом 2022, чтобы быть стильной (фото)

Если в вашем гардеробе нет такой обуви, срочно отправляйтесь в магазин на шоппинг.

Даже самый скучный образ можно разбавить обувью, если знать, как правильно это делать. Зная, какие модели летней обуви в 2022-м году самые модные, стильные и актуальные, вы всегда будете в центре внимания.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм наглядно показала 9 самых трендовых летних пар обуви сезона 2022. Однако она отмечает, что самое главное при выборе босоножек или туфель — это комфорт и удобство. Ведь даже если у вас будет самая модная пара обуви, но она будет неудобной, никакого удовольствия вы от нее не получите.

Стилист отмечает, что на сегодня тенденции в обуви очень разнообразные: от массивных подошв до тонких невесомых шнурков. Каждый может выбрать модель на свой вкус.

Самая трендовая обувь лета 2022

Сандалии "рыбака"

Босоножки с тоненькими ремешками

Туфли слингбеки

Обувь на танкетке

Вьетнамки на каблуке

Клоги

Балетки

Сабо и мюли

Обувь с объемными деталями

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