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Від масивної підошви до тоненьких шнурків: яке взуття носити влітку 2022, щоб бути стильним (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
2023
Модне взуття влітку 2022 року Новина оновлена 25 червня 2022, 14:25
Модне взуття влітку 2022 року

Якщо у вашому гардеробі немає такого взуття, терміново вирушайте до магазину на шопінг.

Навіть найнудніший образ можна розбавити взуттям, якщо знати, як правильно це робити. Знаючи, які моделі літнього взуття у 2022-му році наймодніші, стильні та актуальні, ви завжди будете у центрі уваги.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм наочно показала 9 найтрендовіших літніх пар взуття сезону 2022. Проте вона зазначає, що найголовніше при виборі босоніжок чи туфель – це комфорт та зручність. Адже навіть якщо у вас буде наймодніша пара взуття, але вона буде незручною, жодного задоволення ви від неї не отримаєте.

Стиліст зазначає, що на сьогодні тенденції у взутті дуже різноманітні: від масивних підошов до тонких невагомих шнурків. Кожен може вибрати модель на власний смак.

Найбільш трендове взуття літа 2022

Сандалії "рибалки"

Самая трендовая обувь лета 2022

Босоніжки з тоненькими ремінцями

Самая трендовая обувь лета 2022

Туфлі слінгбеки

Самая трендовая обувь лета 2022

Взуття на танкетці

Самая трендовая обувь лета 2022

В’єтнамки на підборах

Самая трендовая обувь лета 2022

Клоги

Самая трендовая обувь лета 2022

Балетки

Самая трендовая обувь лета 2022

Сабо та мюлі

Самая трендовая обувь лета 2022

Взуття з об’ємними деталями

Самая трендовая обувь лета 2022

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Теги:
#Мода #Взуття #Стиль