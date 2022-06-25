Від масивної підошви до тоненьких шнурків: яке взуття носити влітку 2022, щоб бути стильним (фото)
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- 2023
Якщо у вашому гардеробі немає такого взуття, терміново вирушайте до магазину на шопінг.
Навіть найнудніший образ можна розбавити взуттям, якщо знати, як правильно це робити. Знаючи, які моделі літнього взуття у 2022-му році наймодніші, стильні та актуальні, ви завжди будете у центрі уваги.
Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм наочно показала 9 найтрендовіших літніх пар взуття сезону 2022. Проте вона зазначає, що найголовніше при виборі босоніжок чи туфель – це комфорт та зручність. Адже навіть якщо у вас буде наймодніша пара взуття, але вона буде незручною, жодного задоволення ви від неї не отримаєте.
Стиліст зазначає, що на сьогодні тенденції у взутті дуже різноманітні: від масивних підошов до тонких невагомих шнурків. Кожен може вибрати модель на власний смак.
Найбільш трендове взуття літа 2022
Сандалії "рибалки"
Босоніжки з тоненькими ремінцями
Туфлі слінгбеки
Взуття на танкетці
В’єтнамки на підборах
Клоги
Балетки
Сабо та мюлі
Взуття з об’ємними деталями
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