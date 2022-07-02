Топ-5 главных ошибок в гардеробе после 35: так одеваться нельзя (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 258
В какой-то момент надо перестроиться и начать одеваться по-другому
Одно дело выглядеть молодо и свежо, а другое дело — молодиться. Грань здесь тонкая, но четкая. Нельзя обозначить конкретный возраст, что "до" ты еще девочка, а "после" — уже нет. Однако в определенный период у женщин меняется взгляд, фигура, лицо, а это подразумевает под собой смену имиджа и выбор более подходящей одежды по возрасту.
Стилист Татьяна Белявина рассказала, какие ошибки допускают женщины после 35 лет, а также показала альтернативные варианты образов, которые сделают вас стильной.
5 главных ошибок в гардеробе после 35
Ошибка 1: застрять в девичьих фасонах
Очень часто уход в романтику и якобы женственность приводит к тому, что получаются молодящиеся женщины.
Ошибка 2: много секса в образе
Все в обтяжку, все на показ. Впечатление отчаявшейся дамы в поиске + так носили на заре двухтысячных, то есть 20 лет назад. Думаете, это не делает вас молодящейся?
Ошибка 3: игнорировать современную моду
Мода — это современный крой, а не дикие тренды, которые живут полгода. Не надо бегать за модными писками, достаточно ввести вещи современного кроя и новые сочетания.
Ошибка 4: курс на удобство
Когда просто удобно и все! Нет желания или знаний сделать и удобно, и красиво. Все комплекты очень похожи: джинсы + кофты/футболки. И вес здесь ни при чем.
Ошибка 5: не знать свою фигуру
К 35-40 вы видели себя несметное количество раз в зеркале. Если есть проблемы с фигурой, то к этому возрасту стоит уже знать, как все это одевать.
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи обязательно должны быть в вашем гардеробе летом 2022 года.