Топ-5 главных ошибок в гардеробе после 35: так одеваться нельзя (фото)

В какой-то момент надо перестроиться и начать одеваться по-другому

Одно дело выглядеть молодо и свежо, а другое дело — молодиться. Грань здесь тонкая, но четкая. Нельзя обозначить конкретный возраст, что "до" ты еще девочка, а "после" — уже нет. Однако в определенный период у женщин меняется взгляд, фигура, лицо, а это подразумевает под собой смену имиджа и выбор более подходящей одежды по возрасту.

Стилист Татьяна Белявина рассказала, какие ошибки допускают женщины после 35 лет, а также показала альтернативные варианты образов, которые сделают вас стильной.

5 главных ошибок в гардеробе после 35

Ошибка 1: застрять в девичьих фасонах

Очень часто уход в романтику и якобы женственность приводит к тому, что получаются молодящиеся женщины.

Избавляемся от рюшек, пышных платьев, оборочек

Ошибка 2: много секса в образе

Все в обтяжку, все на показ. Впечатление отчаявшейся дамы в поиске + так носили на заре двухтысячных, то есть 20 лет назад. Думаете, это не делает вас молодящейся?

Ошибка 3: игнорировать современную моду

Мода — это современный крой, а не дикие тренды, которые живут полгода. Не надо бегать за модными писками, достаточно ввести вещи современного кроя и новые сочетания.

Избегаем устаревшие фасоны

Ошибка 4: курс на удобство

Когда просто удобно и все! Нет желания или знаний сделать и удобно, и красиво. Все комплекты очень похожи: джинсы + кофты/футболки. И вес здесь ни при чем.

Ошибка 5: не знать свою фигуру

К 35-40 вы видели себя несметное количество раз в зеркале. Если есть проблемы с фигурой, то к этому возрасту стоит уже знать, как все это одевать.

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