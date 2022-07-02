Топ-5 головних помилок у гардеробі після 35: так одягатися не можна (фото)

В якийсь момент треба перестроїтись і почати одягатися по-іншому

Одна справа виглядати молодо і свіжо, а інша — молодитися. Грань тут тонка, але чітка. Не можна визначити конкретний вік, що "до" ти ще дівчинка, а "після" — вже ні. Однак у певний період у жінок змінюється погляд, фігура, обличчя, а це передбачає зміну іміджу і вибір більш відповідного одягу за віком.

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, яких помилок припускаються жінки після 35 років, а також показала альтернативні варіанти образів, які зроблять вас стильною.

5 головних помилок у гардеробі після 35

Помилка 1: застрягти у дівочих фасонах

Дуже часто відхід у романтику і нібито жіночність призводить до того, що виходять жінки, що молодяться.

Позбавляємося рюшок, пишних суконь, оборочок

Помилка 2: багато сексу в образі

Все в обтяжку, все на показ. Враження зневіреної жінки у пошуку + так носили на світанку двотисячних, тобто 20 років тому. Думаєте, це не робить вас тою, що молодиться?

Помилка 3: ігнорувати сучасну моду

Мода – це сучасний крій, а не дикі тренди, що живуть пів року. Не треба бігати за модними писками, достатньо ввести речі сучасного крою та нові поєднання.

Уникаємо застарілі фасони

Помилка 4: курс на зручність

Коли просто зручно і все! Нема бажання чи знань зробити і зручно, і красиво. Усі комплекти дуже схожі: джинси + кофти/футболки. І вага тут ні до чого.

Помилка 5: не знати своєї фігури

До 35-40 ви бачили себе незліченну кількість разів у дзеркалі. Якщо є проблеми з фігурою, то до цього віку варто знати, як все це одягати.

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