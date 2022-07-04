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С вырезами, драпировкой и объемными рукавами: самые актуальные платья на лето 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Платье – главный атрибут летнего гардероба Новость обновлена 04 июля 2022, 11:42
Платье – главный атрибут летнего гардероба

Правильно подобранное и актуальное платье мгновенно подчеркивает природную красоту каждой девушки.

Лето, жара — это не ли нее идеальная погода для легкого и женственного платья. А так как в сезоне лето-2022 дизайнеры предлагают невероятное количество разных моделей платьев на любой вкус, то каждая модница сможет подобрать себе модель по душе.

Стилист Матвей Калугин в своем блоге в Инстаграм поделился подборкой самых стильных и актуальных разновидностей платьев на это лето. Он отмечает, что не стоит переживать, если вы не успели или не можете обновить гардероб прямо сейчас, ведь большинство трендов — не новые, и идут с нами бок о бок уже несколько сезонов

Самые модные платья лета 2022

  • Платье-кимоно — невероятно женственно и очень удобно в жару.
Самые модные платья лета 2022
  • С объемным рукавом — придает сказочности и воздушности к повседневным образам.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья с вырезами в области талии, на плечах, спине или зоне декольте — образ будет более обольстительным.
Самые модные платья лета 2022
  • Макраме и кроше – наиболее летний из летних трендов.
Самые модные платья лета 2022
  • Корсетные платья — делают акцент на верхней части фигуры и подойдут, в частности, для особых случаев.
Самые модные платья лета 2022
  • Этнические мотивы – новая любовь, которую вслед за Украиной подхватывает весь мир.
Самые модные платья лета 2022
  • Психоделические принты — добавляют образу сексуальности и игривости.
Самые модные платья лета 2022
  • Платье-рубашка — маст-хев этого лета.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья с драпировкой — выглядят изысканно и могут скрыть лишний объем.
Самые модные платья лета 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.

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#Мода #Стиль #Платья