С вырезами, драпировкой и объемными рукавами: самые актуальные платья на лето 2022 (фото)

Правильно подобранное и актуальное платье мгновенно подчеркивает природную красоту каждой девушки.

Лето, жара — это не ли нее идеальная погода для легкого и женственного платья. А так как в сезоне лето-2022 дизайнеры предлагают невероятное количество разных моделей платьев на любой вкус, то каждая модница сможет подобрать себе модель по душе.

Стилист Матвей Калугин в своем блоге в Инстаграм поделился подборкой самых стильных и актуальных разновидностей платьев на это лето. Он отмечает, что не стоит переживать, если вы не успели или не можете обновить гардероб прямо сейчас, ведь большинство трендов — не новые, и идут с нами бок о бок уже несколько сезонов

Самые модные платья лета 2022

Платье-кимоно — невероятно женственно и очень удобно в жару.

С объемным рукавом — придает сказочности и воздушности к повседневным образам.

Платья с вырезами в области талии, на плечах, спине или зоне декольте — образ будет более обольстительным.

Макраме и кроше – наиболее летний из летних трендов.

Корсетные платья — делают акцент на верхней части фигуры и подойдут, в частности, для особых случаев.

Этнические мотивы – новая любовь, которую вслед за Украиной подхватывает весь мир.

Психоделические принты — добавляют образу сексуальности и игривости.

Платье-рубашка — маст-хев этого лета.

Платья с драпировкой — выглядят изысканно и могут скрыть лишний объем.

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