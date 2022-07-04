С вырезами, драпировкой и объемными рукавами: самые актуальные платья на лето 2022 (фото)
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Правильно подобранное и актуальное платье мгновенно подчеркивает природную красоту каждой девушки.
Лето, жара — это не ли нее идеальная погода для легкого и женственного платья. А так как в сезоне лето-2022 дизайнеры предлагают невероятное количество разных моделей платьев на любой вкус, то каждая модница сможет подобрать себе модель по душе.
Стилист Матвей Калугин в своем блоге в Инстаграм поделился подборкой самых стильных и актуальных разновидностей платьев на это лето. Он отмечает, что не стоит переживать, если вы не успели или не можете обновить гардероб прямо сейчас, ведь большинство трендов — не новые, и идут с нами бок о бок уже несколько сезонов
Самые модные платья лета 2022
- Платье-кимоно — невероятно женственно и очень удобно в жару.
- С объемным рукавом — придает сказочности и воздушности к повседневным образам.
- Платья с вырезами в области талии, на плечах, спине или зоне декольте — образ будет более обольстительным.
- Макраме и кроше – наиболее летний из летних трендов.
- Корсетные платья — делают акцент на верхней части фигуры и подойдут, в частности, для особых случаев.
- Этнические мотивы – новая любовь, которую вслед за Украиной подхватывает весь мир.
- Психоделические принты — добавляют образу сексуальности и игривости.
- Платье-рубашка — маст-хев этого лета.
- Платья с драпировкой — выглядят изысканно и могут скрыть лишний объем.
Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.