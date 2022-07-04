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З вирізами, драпіруванням та об’ємними рукавами: найактуальніші сукні на літо 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сукня – головний атрибут літнього гардеробу Новина оновлена 04 липня 2022, 11:42
Сукня – головний атрибут літнього гардеробу

Правильно підібрана та актуальна сукня миттєво підкреслює природну красу кожної дівчини.

Літо, спека — це ідеальна погода для легкої і жіночної сукні. А оскільки в сезоні літо-2022 дизайнери пропонують неймовірну кількість різних моделей суконь на будь-який смак, то кожна модниця зможе підібрати собі модель до душі.

Стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Інстаграм поділився добіркою найстильніших та найактуальніших різновидів суконь на це літо. Він зазначає, що не варто переживати, якщо ви не встигли або не можете оновити гардероб прямо зараз, адже більшість трендів — не нові, і йдуть з нами пліч-о-пліч уже кілька сезонів.

Наймодніші сукні літа 2022

  • Сукня-кімоно — неймовірно жіночно і дуже зручно в спеку.
Самые модные платья лета 2022
  • З об’ємним рукавом — надає казковості та легкості до повсякденних образів.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні з вирізами в області талії, на плечах, спині або зоні декольте — образ буде звабливішим.
Самые модные платья лета 2022
  • Макраме та кроше – найбільш літній з літніх трендів.
Самые модные платья лета 2022
  • Корсетні сукні роблять акцент на верхній частині фігури і підійдуть, зокрема, для особливих випадків.
Самые модные платья лета 2022
  • Етнічні мотиви – нове кохання, яке слідом за Україною підхоплює весь світ.
Самые модные платья лета 2022
  • Психоделічні принти — додають образу сексуальності та грайливості.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукня-сорочка — маст-хев цього літа.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні з драпіруванням виглядають вишукано і можуть приховати зайвий об’єм.
Самые модные платья лета 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа, а також, який одяг найкраще одягати у спеку.

Теги:
#Мода #Стиль #Плаття