З вирізами, драпіруванням та об’ємними рукавами: найактуальніші сукні на літо 2022 (фото)

Правильно підібрана та актуальна сукня миттєво підкреслює природну красу кожної дівчини.

Літо, спека — це ідеальна погода для легкої і жіночної сукні. А оскільки в сезоні літо-2022 дизайнери пропонують неймовірну кількість різних моделей суконь на будь-який смак, то кожна модниця зможе підібрати собі модель до душі.

Стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Інстаграм поділився добіркою найстильніших та найактуальніших різновидів суконь на це літо. Він зазначає, що не варто переживати, якщо ви не встигли або не можете оновити гардероб прямо зараз, адже більшість трендів — не нові, і йдуть з нами пліч-о-пліч уже кілька сезонів.

Наймодніші сукні літа 2022

Сукня-кімоно — неймовірно жіночно і дуже зручно в спеку.

З об’ємним рукавом — надає казковості та легкості до повсякденних образів.

Сукні з вирізами в області талії, на плечах, спині або зоні декольте — образ буде звабливішим.

Макраме та кроше – найбільш літній з літніх трендів.

Корсетні сукні роблять акцент на верхній частині фігури і підійдуть, зокрема, для особливих випадків.

Етнічні мотиви – нове кохання, яке слідом за Україною підхоплює весь світ.

Психоделічні принти — додають образу сексуальності та грайливості.

Сукня-сорочка — маст-хев цього літа.

Сукні з драпіруванням виглядають вишукано і можуть приховати зайвий об’єм.

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа, а також, який одяг найкраще одягати у спеку.