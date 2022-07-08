Какие брюки в моде летом-2022: три трендовых фасона, в которых удобно (фото)

Без стильных брюк летом не обойтись

Летний гардероб дает пространство для фантазии. В трендах лета-2022 как всевозможные фасоны платьев, так и юбки разных длин. Брюки в это время также актуальны, тем более, в них иногда удобнее всего. В нынешнем сезоне стилисты выделяют тройку топовых вариантов.

Как рассказывает "Телеграф", о самых модных брюках этого лета пишет стилист под ником stylist.inna в Instagram. Она рассказала, какую обувь необходимо выбирать под тот или иной фасон брюк.

Пожалуй, льняные брюки – мастхэв летнего гардероба. Лен называют идеальной тканью для жаркой погоды, так что в этих брюках вы не будет обливаться потом. Носить льняные брюки стилист советует с минималистическими босоножками, вьетнамками на платформе, шлепанцами или же кедами.

Лен отлично подходит для жары

Еще один вариант летних брюк – белые джинсы. В них очень удобно. К тому же, такие брюки могут быть базовыми в вашем гардеробе, так как подойдут для массы луков в разных стилях. По словам стилиста, белые джинсы следует надевать под обувь в стиле популярного немецкого бренда Birkenstock, также подойдут кеды и босоножки.

Базовая модель

Ультратренд этого сезона – карго. Такие брюки тяготеют к стилю милитари, но могут становиться и частью образов в другой стилистике. Как рассказала стилист, для луков с карго нужно выбирать такую летнюю обувь: туфли-лодочки, босоножки на каблуке или кеды.

Практичные и стильные

Ранее "Телеграф" рассказал, какую обувь покупать на лето-2022. В трендах различные сандалии и босоножки, необычные шлепанцы, а еще кроссовки с кедами.

Также мы писали, какие шорты в моде летом в этом сезоне. Этот элемент одежды обязан быть в вашем летнем арсенале.