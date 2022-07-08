Які штани в моді влітку-2022: три трендові фасони, в яких зручно (фото)

Без стильних штанів влітку не обійтися

Літній гардероб дає простір фантазії. У трендах літа-2022 як усілякі фасони суконь, так і спідниці різних довжин. Штани в цей час також актуальні, тим більше, в них іноді найзручніше. В нинішньому сезоні стилісти виділяють трійку топових варіантів.

Як розповідає "Телеграф", про наймодніші штани цього літа пише стилістка під ніком stylist.inna в Instagram. Вона розповіла, яке взуття необхідно вибирати під той чи інший фасон штанів.

Мабуть, лляні штани – мастхев літнього гардеробу. Льон називають ідеальною тканиною для спекотної погоди, тому в цих штанах ви не обливатиметеся потом. Носити лляні штани стилістка рекомендує з мінімалістичними босоніжками, в’єтнамками на платформі, шльопанцями або кедами.

Льон відмінно підходить для спеки

Ще один варіант літніх штанів – білі джинси. Вони дуже зручні. До того ж такі штани можуть бути базовими у вашому гардеробі, адже підійдуть для маси луків у різних стилях. За словами стилістки, білі джинси слід одягати під взуття у стилі популярного німецького бренду Birkenstock, також підійдуть кеди та босоніжки.

Базова модель

Ультратренд цього сезону – карго. Такі штани тяжіють до стилю мілітарі, але можуть ставати і частиною образів в іншій стилістиці. Як розповіла стилістка, для луків із карго потрібно вибирати таке літнє взуття: туфлі-човники, босоніжки на підборах або кеди.

Практичні та стильні

Раніше "Телеграф" розповів, яке взуття купувати на літо-2022. У трендах різні сандалії та босоніжки, незвичайні шльопанці, а також кросівки з кедами.

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