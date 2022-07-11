Белая рубашка – мастхэв лета-2022: топ-10 образов, в которых вы покорите всех (фото)

С белой рубашкой можно создавать стильные многослойные луки

Белая рубашка – один из элементов базового летнего гардероба. Эту вещь стоит приобрести каждой, ведь она отлично комбинируется с другой одеждой и может стать частью образу в любом стиле. К тому же, рубашка из натуральной ткани чудесно подойдет на жаркий период времени.

Как передает "Телеграф", о том, как носить белую рубашку летом-2022, рассказывает стилист Дарья Григора в Instagram. По ее словам, белая рубашка давно вышла за рамки офисного дресс-кода и стала частью повседневного гардероба. Благодаря ей можно освежить любой образ, добавить настроение кэжуал в романтику или создать необходимую многослойность. Белая рубашка хорошо впишется в гардероб любого сезона и является незаменимой базой сегодня.

С чем носить белую рубашку

Белая рубашка идеально сочетается с шортами. Можно носить ее как в расстёгнутом, так и в застегнутом виде. Еще один летний вариант низа – юбка. Если есть активный принт, то как раз белая рубашка уравновесит лук.

Расслабленные образы

Стильные летние луки

Носить рубашку можно и с брюками — свободного кроя или палаццо. Обуть в таком случае лучше низкий ход. Более строгие и прямые модели брюк так же гармонируют с белой рубашкой, и их уже уместно дополнить босоножками на каблуке. Если хотите создать более необычный наряд, то наденьте удлиненную рубашку как платье, добавив слой с помощью жилета.

В стиле минимализм

Можно и на прогулку, и в офис

Белая рубашка подойдет под любой стиль

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