Біла сорочка – мастхев літа-2022: топ-10 образів, у яких ви підкорите всіх (фото)

З білою сорочкою можна створювати стильні багатошарові луки

Біла сорочка – один із елементів базового літнього гардеробу. Цю річ варто придбати кожній, адже вона чудово комбінується з іншим одягом і може стати частиною образу в будь-якому стилі. До того ж, сорочка із натуральної тканини чудово підійде на спекотний період часу.

Як передає "Телеграф", про те, як носити білу сорочку влітку-2022, розповідає стилістка Дар’я Григора в Instagram. За її словами, біла сорочка давно вийшла за межі офісного дрескоду і стала частиною повсякденного гардеробу. Завдяки їй можна освіжити будь-який образ, додати настрій кежуалу в романтику або створити необхідну багатошаровість. Біла сорочка добре впишеться в гардероб будь-якого сезону та є незамінною базою сьогодні.

З чим носити білу сорочку

Біла сорочка ідеально поєднується із шортами. Можна носити її як у розстебнутому, так і в застебнутому вигляді. Ще один літній варіант низу – спідниця. Якщо є активний принт, то біла сорочка врівноважить лук.

Розслаблені образи

Стильні літні луки

Носити сорочку можна і зі штанами — вільного крою чи палаццо. Взути в такому разі краще низький хід. Більш суворі та прямі моделі штанів так само гармонують із білою сорочкою, і їх уже доречно доповнити босоніжками на підборах. Якщо хочете створити більш незвичайне вбрання, то надягніть подовжену сорочку як сукню, додавши шар за допомогою жилета.

У стилі мінімалізм

Можна і на прогулянку, і в офіс

Біла сорочка підійде під будь-який стиль

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