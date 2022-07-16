Укр

Не только спортивный стиль: как стильно носить джинсы этим летом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
112
Как составить классные и не банальные образы с джинсами Новость обновлена 16 июля 2022, 08:02
Как составить классные и не банальные образы с джинсами

Джинсы — это простой и базовый элемент гардероба.

Перед тем, как отправиться за покупками новой одежды, нужно не только ознакомиться с трендами лета 2022 года, но и понимать, как и с чем определенную вещь можно сочетать, чтобы образ не был испорчен, а наоборот вы выглядели стильно и трендово.

Стилист Марина в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником bertram_bunny, поделилась модной шпаргалкой, которая поможет вам создать стильный образ с джинсами. Так как джинсы — это базовый элемент гардероба, то сочетать их можно в разных стилях: от спортивного до делового.

Как и с чем сочетать джинсы летом 2022

  • Можно миксовать их с модными топами, для трендового образа.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Можно создать комплект для офиса, если добавить базовый блейзер.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Можно скомпоновать с модным ярким блейзером или придать остроты с косухой.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Джинсы не исключают и романтические образы — достаточно добавить женственную блузку с оборками.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Также можно стилизовать с помощью красивого цветового комбо.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Джинсы подходят и для вечеринок: добавьте яркие украшения, туфли на каблуках и оригинальный верх.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинсы