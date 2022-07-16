Не только спортивный стиль: как стильно носить джинсы этим летом (фото)

Джинсы — это простой и базовый элемент гардероба.

Перед тем, как отправиться за покупками новой одежды, нужно не только ознакомиться с трендами лета 2022 года, но и понимать, как и с чем определенную вещь можно сочетать, чтобы образ не был испорчен, а наоборот вы выглядели стильно и трендово.

Стилист Марина в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником bertram_bunny, поделилась модной шпаргалкой, которая поможет вам создать стильный образ с джинсами. Так как джинсы — это базовый элемент гардероба, то сочетать их можно в разных стилях: от спортивного до делового.

Как и с чем сочетать джинсы летом 2022

Можно миксовать их с модными топами, для трендового образа.

Можно создать комплект для офиса, если добавить базовый блейзер.

Можно скомпоновать с модным ярким блейзером или придать остроты с косухой.

Джинсы не исключают и романтические образы — достаточно добавить женственную блузку с оборками.

Также можно стилизовать с помощью красивого цветового комбо.

Джинсы подходят и для вечеринок: добавьте яркие украшения, туфли на каблуках и оригинальный верх.

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