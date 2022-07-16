Рус

Не тільки спортивний стиль: як стильно носити джинси цього літа (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
481
Як скласти класні та не банальні образи з джинсами Новина оновлена 16 липня 2022, 08:02
Як скласти класні та не банальні образи з джинсами

Джинси – це простий і базовий елемент гардероба.

Перед тим, як вирушити за покупками нового одягу, потрібно не лише ознайомитися з трендами літа 2022 року, але й розуміти, як і з чим певну річ можна поєднувати, щоб образ не був зіпсований, а навпаки ви виглядали стильно та трендово.

Стиліст Марина у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком bertram_bunny, поділилася модною шпаргалкою, яка допоможе вам створити стильний образ із джинсами. Оскільки джинси — це базовий елемент гардероба, то поєднувати їх можна у різних стилях: від спортивного до ділового.

Як і з чим поєднувати джинси влітку 2022

  • Можна міксувати їх із модними топами, для трендового образу.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Можна додати комплект для офісу, якщо додати базовий блейзер.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Можна скомпонувати з модним яскравим блейзером або надати гостроти з косухою.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Джинси не виключають і романтичні образи — достатньо додати жіночну блузку з воланами.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Також можна стилізувати за допомогою гарного кольорового комбо.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022
  • Джинси підходять і для вечірок: додайте яскраві прикраси, туфлі на підборах та оригінальний верх.
Как и с чем сочетать джинсы летом 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа і який одяг найкраще одягати у спеку.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинси