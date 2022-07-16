Не тільки спортивний стиль: як стильно носити джинси цього літа (фото)

Джинси – це простий і базовий елемент гардероба.

Перед тим, як вирушити за покупками нового одягу, потрібно не лише ознайомитися з трендами літа 2022 року, але й розуміти, як і з чим певну річ можна поєднувати, щоб образ не був зіпсований, а навпаки ви виглядали стильно та трендово.

Стиліст Марина у своєму блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком bertram_bunny, поділилася модною шпаргалкою, яка допоможе вам створити стильний образ із джинсами. Оскільки джинси — це базовий елемент гардероба, то поєднувати їх можна у різних стилях: від спортивного до ділового.

Як і з чим поєднувати джинси влітку 2022

Можна міксувати їх із модними топами, для трендового образу.

Можна додати комплект для офісу, якщо додати базовий блейзер.

Можна скомпонувати з модним яскравим блейзером або надати гостроти з косухою.

Джинси не виключають і романтичні образи — достатньо додати жіночну блузку з воланами.

Також можна стилізувати за допомогою гарного кольорового комбо.

Джинси підходять і для вечірок: додайте яскраві прикраси, туфлі на підборах та оригінальний верх.

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