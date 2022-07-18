Как носить самые модные шорты этого лета: топ-10 стильных образов с бермудами (фото)

С шортами-бермудами можно составить массу элегантных луков

Летом-2022 дизайнеры порадовали обилием горячих трендов, в том числе, разнообразием фасонов одного обязательного элемента летнего гардероба. Речь, конечно же, о шортах. В этом сезоне в моде как спортивные шорты, так и ультрамини, а во главе трендов стилисты ставят бермуды. К тому же, шорты-бермуды не теряют актуальности уже несколько сезонов, поэтому являются отличной инвестицией.

О том, как носить модный фасон шортов этим летом, с какой одеждой, обувью и аксессуарами сочетать бермуды – пишет стилист Дарья Григора в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, этот тип шортов можно смело назвать элегантным.

Как рассказывает стилист, шорты-бермуды прекрасно сочетаются как с каблуками, так и с низким ходом и спортивной обувью. Кроме того, такой фасон разрешен даже в дресс-коде. Бермуды отлично комбинируются с другими вещами и освежат любой образ.

По словам стилиста, бермуды могут скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть красоту ног. А натуральные ткани спасут в жару и подружатся как с жакетом, так и с открытым топом.

Натуральный ткани комфортны на лето

Лук может быть как многоцветным, так и в сдержанной цветовой гамме

Бермуды легко впишутся в базовый гардероб

Надеть эти шорты можно как на прогулку, так и в офис

Летние образы с бермудами

Ранее "Телеграф" писал, какие шорты в моде этим летом. Есть как минимум шесть трендовых моделей, которые стоит примерить каждой моднице.

А также мы рассказывали, какую обувь советуют купить в этом сезоне стилисты. В моде летом-2022 огромное количество фасонов и моделей: тут и трендовые массированные шлепанцы, и утонченные босоножки с переплетами.