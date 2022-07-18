Як носити модні шорти цього літа: топ-10 стильних образів з бермудами (фото)

З шортами-бермудами можна скласти масу елегантних луків

Влітку-2022 дизайнери порадували великою кількістю гарячих трендів, у тому числі, різноманітністю фасонів одного обов’язкового елемента літнього гардеробу. Мова, звичайно ж, про шорти. Цього сезону в моді як спортивні шорти, так і ультраміні, а на чолі трендів стилісти ставлять бермуди. До того ж, шорти-бермуди не втрачають актуальності вже кілька сезонів, тому є чудовою інвестицією.

Про те, як носити модний фасон шортів цього літа, з яким одягом, взуттям та аксесуарами поєднувати бермуди – пише стилістка Дар’я Григора у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, цей тип шортів можна назвати елегантним.

Як розповідає стилістка, шорти-бермуди чудово поєднуються як з каблуками, так і з низьким ходом та спортивним взуттям. Крім того, такий фасон дозволено навіть у дрескоді. Бермуди чудово комбінуються з іншими речами та освіжать будь-який образ.

За словами стилістки, бермуди можуть приховати недоліки фігури й підкреслити красу ніг. А натуральні тканини врятують у спеку і потоваришують як з жакетом, так і з відкритим топом.

Натуральні тканини комфортні на літо

Лук може бути як багатобарвним, так і у стриманій кольоровій гамі

Бермуди легко впишуться до базового гардеробу.

Одягти ці шорти можна як на прогулянку, так і в офіс.

Літні образи з бермудами

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.

А також ми розповідали, яке взуття радять купити цього сезону стилісти. У моді влітку-2022 безліч фасонів і моделей: тут і трендові масивні шльопанці, і витончені босоніжки з переплетенням.