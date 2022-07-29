Как стильно носить бейсболку этим летом: подборка трендовых образов (фото)

С бейсболкой можно составить образ хоть в спортивном, хоть в классическом стилях

Лето дает свободу для выбора головного убора. Один из самых трендовых и достаточно универсальных вариантов – бейсболка, которая на пике моды летом-2022. Эту удобную летнюю кепку можно с легкостью вписать как в повседневные луки, так и образы для более изысканных случаев.

О том, как стильно носить бейсболку в этом сезоне, пишет стилист под ником shale_styles в Instagram. По ее словам, даже когда тренд на бейсболку спадет, эта кепка останется частью базового гардероба.

Стилист рассказала, что бейсболка может быть как четкой формы, так и мягкой, будто ее достали со дна тревожного чемодана. В первом случае она носит более собранный и четкий характер, а во втором – более расслабленный.

Исходя из рекомендаций эксперта, лучше выбирать бейсболку без сеточки, потому что она более функциональна с точки зрения стилистики и сезонности ее использования. Стилист отмечает, что этот головной убор относится к спортивному стилю, поэтому идеально будет работать в контрастных сочетаниях с элементами женственного (платья, юбки, каблуки, заплетенные косы) или же классического (костюмы, жилеты, брюки со стрелками, пиджаки, рубашки, тренчи, пальто, шубы) стилей. Кэжуал, спорт-шик, минимализм и гранж так же дают пространство для комбинирования бейсболки и других элементов одежды.

Бейсболки можно носить как с брючными костюмами, жилетами и палаццо, так и с платьями свободного кроя, кардиганами, шортами и рубашками. Одна из самых стильных комбинаций этого лета: бейсболка, пиджак, топ и велосипедки. Конечно же, уместно надеть бейсболку в луках с джинсами. Обуть можете как каблуки, так и летнюю обувь на низком ходу: все зависит от выбранного стиля.

Уютные образы с бейсболкой и кардиганом

Стильные летние луки с трендовой кепкой

Рубашка из натуральной ткани отлично впишется в лук

Бейсболки надевают и с вещами классического стиля

Очень модно сочетать бейсболку и пиджак

Бейсболка и платье сделают ваш выход в свет неповторимым

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