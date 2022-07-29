Як стильно носити бейсболку цього літа: вибірка трендових образів (фото)

З бейсболкою можна скласти образ хоч у спортивному, хоч у класичному стилях

Літо дає свободу у виборі головного убору. Один із найтрендовіших і досить універсальних варіантів – бейсболка, яка на піку моди влітку-2022. Цю зручну літню кепку можна легко вписати як у повсякденні луки, так і образи для більш вишуканих випадків.

Про те, як стильно носити бейсболку цього сезону, пише стилістка під ніком shale_styles в Instagram. За її словами, навіть коли тренд на бейсболку спаде, ця кепка залишиться частиною базового гардеробу.

Стилістка розповіла, що бейсболка може бути як чіткої форми, так і м’якою, ніби її дістали з дна тривожної валізи. У першому випадку вона має більш зібраний і чіткий характер, а в другому – більш розслаблений.

Виходячи з рекомендацій експертки, краще вибирати бейсболку без сіточки, тому що вона більш функціональна з погляду стилістики та сезонності її використання. Стилістка зазначає, що цей головний убір відноситься до спортивного стилю, тому ідеально буде працювати в контрастних поєднаннях з елементами жіночного (сукні, спідниці, підбори, заплетені коси) або класичного (костюми, жилети, штани зі стрілками, піджаки, сорочки, тренчі, пальто, шуби) стилів. Кежуал, спорт-шик, мінімалізм і гранж також дають простір для комбінування бейсболки та інших елементів одягу.

Бейсболки можна носити як із брючними костюмами, жилетами й палаццо, так і з сукнями вільного крою, кардиганами, шортами та сорочками. Одна із найстильніших комбінацій цього літа: бейсболка, піджак, топ і велосипедки. Звичайно ж, доречно вдягнути бейсболку в луках із джинсами. Взути можете як підбори, так і літнє взуття на низькому ходу: все залежить від обраного стилю.

Затишні образи з бейсболкою та кардиганом

Стильні літні луки з трендовою кепкою

Сорочка з натуральної тканини відмінно впишеться в лук

Бейсболки одягають і з речами класичного стилю

Дуже модно поєднувати бейсболку та піджак

Бейсболка і сукня зроблять ваш вихід у світ неповторним

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