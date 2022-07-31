Миди, рукава и пиджаки: подборка стильных платьев для офиса (фото)

Даже если вы работаете в офисе со строгим дресс-кодом, это не повод одеваться не стильно.

"Что надеть на работу летом, чтобы не нарушать дресс-код и чувствовать себя при этом комфортно?" — вопрос, который волнует многих девушек, работающих в офисах. Однако эта "проблема" очень легко решается, если знать некоторые модные хитрости.

Стилист Татьяна в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником underapplestyle, рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе делового офисного платья. А также опубликовала подборку самых актуальных и стильных вариантов в 2022-м году.

Какие платья можно надевать в офис

Прежде всего одежда для офиса должна быть "приличной". Что касается длины — это может быть и мини, однако главное, чтобы не экстремальное. Однако самой оптимальной длиной является длина миди.

Из оттенков – лучше всего выбирать нейтральные и не слишком яркие цвета: бежевый, серый, экрю, или приглушенные оттенки.

Можно выбирать платья с принтами, однако никаких цветочков. Лучше выбрать абстрактно-геометричный принт, но не сильно большой.

Стоит отметить, что раньше деловой дресс-код запрещал носить на работу платья без рукавов. Сейчас же "правила" упростились. Поэтому если руки в верхней части подкачанные (не оплывшие) и нет лишнего веса, то можно. Или сверху надевайте пиджак или жакет.

Подборка платьев для офиса: фото

Платье-футляр

Мини

Платье-пиджак

Абстрактно-геометричный принт

Нейтральные цвета

Платья на запах

Платья-рубашки

Прямой крой

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