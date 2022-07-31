Міді, рукава та піджаки: добірка стильних суконь для офісу (фото)

Навіть якщо ви працюєте в офісі із суворим дрес-кодом, це не привід одягатися не стильно.

"Що одягти на роботу влітку, щоб не порушувати дрес-код і почуватися при цьому комфортно?" — питання, яке хвилює багатьох дівчат, які працюють в офісах. Однак ця "проблема" дуже легко вирішується, якщо знати деякі модні хитрощі.

Стиліст Тетяна у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком underapplestyle, розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі ділової офісної сукні. А також опублікувала добірку найактуальніших та стильних варіантів у 2022-му році.

Які сукні можна одягати в офіс

Насамперед одяг для офісу має бути "пристойним". Що стосується довжини, то це може бути і міні, проте головне, щоб не екстремальне. Однак найоптимальнішою довжиною є довжина міді.

З відтінків – найкраще вибирати нейтральні та не надто яскраві кольори: бежевий, сірий, екрю, або приглушені відтінки.

Можна вибирати сукні з принтами, проте жодних квіточок. Краще вибрати абстрактно-геометричний принт, але не дуже великий.

Раніше діловий дрес-код забороняв носити на роботу сукні без рукавів. Нині ж "правила" спростилися. Тому якщо руки у верхній частині підкачані (не опливлі) і немає зайвої ваги, можна. Або зверху надягайте піджак або жакет.

Підбірка суконь для офісу: фото

Сукня футляр

Міні

Сукня-піджак

Абстрактно-геометричний принт

Нейтральні кольори

Сукні на запах

Сукні-сорочки

Прямий крій

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.