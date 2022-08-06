Как одеться в универ в 2022-м: базовые вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе студентки (фото)

Даже в условиях военного положения похвастаться стильными обновками хочет любая современная девушка

Студентки, так же как и школьницы, хотят выглядеть стильно и красиво.

Модный обозреватель vami.ideas в Инстаграме обращает внимание, что в учебной капсуле нужно иметь брючный костюм современного кроя. Пиджак и брюки носим как совместно, так и по раздельности. Например, пиджак с другими брюками, джинсами, юбкой или даже бермудами.

Блузы и рубашки должны быть обязательно: 1-2 базовые и пара акцентных. Юбка-карандаш прямого кроя, юбка-трапеция. Можно несколько разных. Также базовые универсальные джинсы: темные серые или черные, индиго или голубые. Кроме того, не забываем про топы: их должно быть несколько — первого слоя под пиджаки.

Брючный костюм - обязательная база в гардеробе студента

Юбку-карандаш или трапецию можно сочетать с водолазками, рубашками и блузами, пиджаками

Более расслабленные образы с джинсами, если это уместно и близко вам по стилю

Используйте акцентные аксессуары, выбирайте более сложные по крою вещи и стройте более сложные формулы образов

На учебу будут уместны жилеты в сочетании с брюками и рубашками

В качестве второго слоя, помимо пиджака и жилета, можно добавить кардиган

Во всех образах сумку можно поменять на более объмную для тетрадей, компьютера

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