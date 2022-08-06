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Как одеться в универ в 2022-м: базовые вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе студентки (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стильный универ в 2022 году
Стильный универ в 2022 году

Даже в условиях военного положения похвастаться стильными обновками хочет любая современная девушка

Студентки, так же как и школьницы, хотят выглядеть стильно и красиво.

Модный обозреватель vami.ideas в Инстаграме обращает внимание, что в учебной капсуле нужно иметь брючный костюм современного кроя. Пиджак и брюки носим как совместно, так и по раздельности. Например, пиджак с другими брюками, джинсами, юбкой или даже бермудами.

Блузы и рубашки должны быть обязательно: 1-2 базовые и пара акцентных. Юбка-карандаш прямого кроя, юбка-трапеция. Можно несколько разных. Также базовые универсальные джинсы: темные серые или черные, индиго или голубые. Кроме того, не забываем про топы: их должно быть несколько — первого слоя под пиджаки.

Брючный костюм
Брючный костюм - обязательная база в гардеробе студента
Юбка-карандаш или трапеция
Юбку-карандаш или трапецию можно сочетать с водолазками, рубашками и блузами, пиджаками
джинсы
Более расслабленные образы с джинсами, если это уместно и близко вам по стилю
акцентные аксессуары
Используйте акцентные аксессуары, выбирайте более сложные по крою вещи и стройте более сложные формулы образов
жилеты
На учебу будут уместны жилеты в сочетании с брюками и рубашками
кардиган
В качестве второго слоя, помимо пиджака и жилета, можно добавить кардиган
сумки
Во всех образах сумку можно поменять на более объмную для тетрадей, компьютера

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#Мода #Университет #Мода 2022