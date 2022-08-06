Як одягтися в універ в 2022-му: базові речі, які обов’язково мають бути у гардеробі студентки (фото)
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Навіть в умовах воєнного стану похвалитися стильними обновками хоче будь-яка сучасна дівчина
Студентки, так само як і школярки, хочуть виглядати стильно та красиво.
Модний оглядач vami.ideas в Інстаграмі звертає увагу, що у навчальній капсулі потрібно мати брючний костюм сучасного крою. Піджак і штани носимо як разом, так і окремо. Наприклад, піджак з іншими брюками, джинсами, спідницею чи навіть бермудами.
Блузи та сорочки повинні бути обов’язково: 1-2 базові та пара акцентних. Спідниця-олівець прямого крою, спідниця-трапеція. Можна кілька різних. Також базові універсальні джинси: темні сірі чи чорні, індиго чи блакитні. Крім того, не забуваємо про топи: їх має бути кілька — першого шару під піджаки.
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