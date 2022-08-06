Як одягтися в універ в 2022-му: базові речі, які обов’язково мають бути у гардеробі студентки (фото)

Навіть в умовах воєнного стану похвалитися стильними обновками хоче будь-яка сучасна дівчина

Студентки, так само як і школярки, хочуть виглядати стильно та красиво.

Модний оглядач vami.ideas в Інстаграмі звертає увагу, що у навчальній капсулі потрібно мати брючний костюм сучасного крою. Піджак і штани носимо як разом, так і окремо. Наприклад, піджак з іншими брюками, джинсами, спідницею чи навіть бермудами.

Блузи та сорочки повинні бути обов’язково: 1-2 базові та пара акцентних. Спідниця-олівець прямого крою, спідниця-трапеція. Можна кілька різних. Також базові універсальні джинси: темні сірі чи чорні, індиго чи блакитні. Крім того, не забуваємо про топи: їх має бути кілька — першого шару під піджаки.

Брючний костюм — обов’язкова база у гардеробі студента

Спідницю-олівець або трапецію можна поєднувати з водолазками, сорочками та блузами, піджаками

Більш розслаблені образи з джинсами, якщо це доречно та близько вам за стилем

Використовуйте акцентні аксесуари, вибирайте складніші по крою речі та будуйте складніші формули образів

На навчання будуть доречні жилети у поєднанні з брюками та сорочками

Як другий шар, крім піджака і жилета, можна додати кардиган

У всіх образах сумку можна поміняти на більш об’ємну для зошитів, комп’ютера

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