Не тратьте зря деньги: осенние тренды, которые вот-вот станут устаревшими (фото)

Тренды предстоящей осени, которые вряд ли останутся надолго популярными.

Мода – как погода, всегда переменчива. И бывает так, что, то, что было трендовым "вчера", "сегодня" уже не модное и совсем не стильное. Мы уже писали и об осенних трендах 2022 года, и об антитрендах нового сезона, а теперь хотим рассказать о вещах, которые пока что "застряли" между — в этом сезоне они еще актуальны, но вот на следующий их покупать не стоит.

Если подобные вещи в вашем гардеробе уже есть, смело носите их этой осенью, но вот на сезон 2023 лучше запрячьте их на дальней полке в шкафу, пишет prostoway. Зная о том, насколько быстр кругооборот модных тенденций, эти вещи могут еще "выстрелить".

Колготки с принтом

Популярность подобного тренда слишком затянулась, поэтому их актуальность медленно, но уверенно идет вниз. Лучше заменить их на высокие гольфы или соблазнительные чулки с подвязками.

Клоги

Удобная обувь на плоском ходу, которую и снимать не хочется. Однако их время на исходе. На раннюю осень лучше приобрести изящные балетки и лоферы на массивной подошве.

Трикотажное платье в рубчик

Популярность красивых платьев из фактурного трикотажа также стремительно идет на спад. Заменить их можно на варианты из тонкой и гладкой пряжи, а еще лучше – на шелковые комбинации в длине макси.

Бежевый тотал-лук

Очень красивый и всегда уместный цвет, который уже стал новым черным. Однако полностью бежевые образы уже слегка поднадоели. Тем более, что дизайнеры каждый сезон предлагают огромную гамму пастельных оттенков – от нежно-розового до небесно-голубого.

Леггинсы с разрезами или штрипками

Еще одна вещь, которая уже успела надоесть. Спокойно и без сожалений отправляйте их на дальние полки шкафов, где они снова будут ждать своего звездного часа, как было летом 2022. На смену им приходят широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго.

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