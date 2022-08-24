Не витрачайте даремно гроші: осінні тренди, які ось-ось стануть застарілими (фото)

Тренди майбутньої осені, які навряд чи залишаться надовго популярними.

Мода – як погода, завжди мінлива. І буває так, що те, що було трендовим "вчора", "сьогодні" вже не модне і зовсім не стильне. Ми вже писали і про осінні тренди 2022 року, і про антитренди нового сезону, а тепер хочемо розповісти про речі, які поки що "застрягли" між — цього сезону вони ще актуальні, але наступного їх купувати не варто.

Якщо подібні речі у вашому гардеробі вже є, сміливо носіть їх цієї осені, але на сезон 2023 краще запрягти їх на дальній полиці в шафі, пише prostoway. Знаючи про те, наскільки швидкий колообіг модних тенденцій, ці речі можуть ще "вистрілити".

Колготки із принтом

Популярність подібного тренду занадто затягнулася, тому їхня актуальність повільно, але впевнено йде вниз. Краще замінити їх на високі гольфи чи спокусливі панчохи із підв’язками.

Клоги

Зручне взуття на плоскому ходу, яке і знімати не хочеться. Однак їхній час закінчується. На ранню осінь краще придбати витончені балетки та лофери на масивній підошві.

Трикотажне плаття в рубчик

Популярність гарних суконь із фактурного трикотажу також стрімко йде на спад. Замінити їх можна на варіанти з тонкої та гладкої пряжі, а ще краще – на шовкові комбінації у довжині максі.

Бежевий тотал-лук

Дуже красивий і завжди доречний колір, який вже став новим чорним. Однак повністю бежеві образи вже трохи набридли. Тим більше, що дизайнери щосезону пропонують величезну гаму пастельних відтінків – від ніжно-рожевого до небесно-блакитного.

Легінси з розрізами чи штрипками

Ще одна річ, яка вже встигла набриднути. Спокійно і без жалю відправляйте їх на далекі полиці шаф, де вони знову чекатимуть на свою зіркову годину, як було влітку 2022. На зміну їм приходять широкі довгі штани з низькою посадкою та моделі карго.

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