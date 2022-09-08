Какие цвета в моде осенью-2022: топ-6 цветовых сочетаний, который подчеркнут ваше чувство стиля (фото)
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Актуальными остаются тауп, розовый, беж, оливковый и не только
В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием осенних трендов. Но кроме использование в образе модных тенденций, важно уметь грамотно подобрать цвета. Цветовая гамма лука в золотую пору может как подчеркнуть ваше чувство стиля, так и указать на безвкусицу.
О том, какие цвета актуальны осенью-2022 и как их сочетать между собой, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Исходя из рекомендаций стилиста, стоит присмотреться как минимум к шести трендовым цветовым комбинациям в этом сезоне.
Как пишет стилистка, темные оттенки давно перестали быть основной составляющей осеннего гардероба. Модницы все больше экспериментируют, добавляют цвет, игривость и яркость к обыденности.
Схемы сочетания цветов, размещенные ниже, универсальны, а с оттенками уже можно экспериментировать. По словам стилиста, можно брать как яркие, глубокие, так и более спокойные, пастельные тона.
В топ самых модных сочетаний цветов на осень входят:
- Розовый, белый и хакки.
- Голубой, белый и серый.
- Тауп (легкий нейтральный серо-коричневый оттенок), голубой и серый.
- Оливковый, молочный и коричневый.
- Бежевый, оливковый и серый.
- Черный, тауп и молочный.
Образы, выполненные в этих трендовых оттенках, можно увидеть ниже. Цвета могут быть распределены в луке как равномерно, так и нет, когда один из оттенков становится базовым или же наоборот служит ярким акцентом.
Напомним, самыми топовыми осенью-2022 года стали такие цвета, как карамельный, сливовый, лавовый красный, цвет "Барби", лаймовый, голубой, желтый, оранжевый и насыщенный зеленый. Так что в трендах как более спокойные, так и активные оттенки.
Ранее "Телеграф" рассказал, какая верхняя одежда на пике трендов осенью-2022. Стилисты советуют примерить не только пальто или тренч, а и твидовый жакет, бомбер и ветровку.