Какие цвета в моде осенью-2022: топ-6 цветовых сочетаний, который подчеркнут ваше чувство стиля (фото)

Актуальными остаются тауп, розовый, беж, оливковый и не только

В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием осенних трендов. Но кроме использование в образе модных тенденций, важно уметь грамотно подобрать цвета. Цветовая гамма лука в золотую пору может как подчеркнуть ваше чувство стиля, так и указать на безвкусицу.

О том, какие цвета актуальны осенью-2022 и как их сочетать между собой, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Исходя из рекомендаций стилиста, стоит присмотреться как минимум к шести трендовым цветовым комбинациям в этом сезоне.

Как пишет стилистка, темные оттенки давно перестали быть основной составляющей осеннего гардероба. Модницы все больше экспериментируют, добавляют цвет, игривость и яркость к обыденности.

Схемы сочетания цветов, размещенные ниже, универсальны, а с оттенками уже можно экспериментировать. По словам стилиста, можно брать как яркие, глубокие, так и более спокойные, пастельные тона.

В топ самых модных сочетаний цветов на осень входят:

Розовый, белый и хакки.

Голубой, белый и серый.

Тауп (легкий нейтральный серо-коричневый оттенок), голубой и серый.

Оливковый, молочный и коричневый.

Бежевый, оливковый и серый.

Черный, тауп и молочный.

Образы, выполненные в этих трендовых оттенках, можно увидеть ниже. Цвета могут быть распределены в луке как равномерно, так и нет, когда один из оттенков становится базовым или же наоборот служит ярким акцентом.

Лук в сдержанным тонах

Спокойное цветовое решение

Голубое пальто - акцент образа

Тауп - базовый оттенок для осени

Стильный осенний лук

И куда же без черного

Напомним, самыми топовыми осенью-2022 года стали такие цвета, как карамельный, сливовый, лавовый красный, цвет "Барби", лаймовый, голубой, желтый, оранжевый и насыщенный зеленый. Так что в трендах как более спокойные, так и активные оттенки.

Ранее "Телеграф" рассказал, какая верхняя одежда на пике трендов осенью-2022. Стилисты советуют примерить не только пальто или тренч, а и твидовый жакет, бомбер и ветровку.