Які кольори в моді восени-2022: топ-6 кольорових поєднань, які підкреслять ваше почуття стилю (фото)

Актуальними залишаються тауп, рожевий, беж, оливковий і не тільки

Цього сезону дизайнери порадували різноманітністю осінніх трендів. Але крім використання в образі модних тенденцій, важливо вміти доречно підібрати кольори. Колірна гама луку в золоту пору може як підкреслити ваше почуття стилю, так і вказати на несмак.

Про те, які кольори актуальні восени-2022 і як їх поєднувати між собою, розповідає модний блог watchingukraine у Instagram. Виходячи з рекомендацій стилістки, варто придивитися як мінімум до шести трендових колірних комбінацій цього сезону.

Як пише стилістка, темні відтінки давно перестали бути основною складовою осіннього гардеробу. Модниці все більше експериментують, додають колір, грайливість та яскравість до буденності.

Схеми поєднання кольорів, які розміщені нижче, універсальні, а з відтінками вже можна експериментувати. За словами стилістки, можна брати як яскраві, глибокі, так і спокійніші, пастельні тони.

У топ наймодніших поєднань кольорів на осінь входять:

Рожевий, білий і хакі.

Блакитний, білий та сірий.

Тауп (легкий нейтральний сіро-коричневий відтінок), блакитний та сірий.

Оливковий, молочний і коричневий.

Бежевий, оливковий та сірий.

Чорний, тауп і молочний.

Образи, виконані у цих трендових відтінках, можна побачити нижче. Кольори можуть бути розподілені в луку як рівномірно, так і ні, коли один з відтінків стає базовим або навпаки служить яскравим акцентом.

Лук у стриманих тонах

Спокійне колірне рішення

Блакитне пальто – акцент образу

Тауп — базовий відтінок для осені

Стильний осінній лук

І куди ж без чорного

Нагадаємо, найтоповішими восени-2022 року стали такі кольори, як карамельний, сливовий, лавовий червоний, колір "Барбі", лаймовий, блакитний, жовтий, помаранчевий і насичений зелений. Тож у трендах як спокійніші, так і активні відтінки.

Раніше "Телеграф" розповів, який верхній одяг на піку трендів восени-2022. Стилісти радять приміряти не лише пальто чи тренч, а й твідовий жакет, бомбер та вітрівку.