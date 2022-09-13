Как быть в тренде этой осенью: топ-6 формул стильных сочетаний вещей (фото)

Золотая пора позволяет составлять шикарные многослойные луки

В этом году дизайнеры удивили разнообразием в коллекциях сезона осень-зима. В трендах эстетика 90-х и 70-х, широкие брюки, длинные юбки и жилетки. У любой девушки есть все шансы составить потрясающий образ в осеннее время, нужно только знать несколько нюансов.

Выглядеть этой осенью модно и актуально – очень легко. На помощь придет модная шпаргалка, опубликованная в фэшн-блоге watchingukraine в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к шести небанальным формулам луков на осень-2022. Большинство вещей наверняка есть в вашем гардеробе.

Так, в теплую погоду осенью можно надеть юбку длиной макси или миди. Только важно учесть, что девушкам ростом от 165 см и ниже больше подойдет макси. Дополните лук рубашкой из плотной ткани, заправлять ее не нужно. Обуть можно, к примеру, кеды или туфли.

Стильный образ на теплую погоду

Главный акцент второй стильной комбинации – блуза с красивым воротником. Чтобы было теплее, добавьте актуальный кардиган и широкие брюки или джинсы. Что касается обуви, то средний каблук подойдет идеально.

Воротник - акцент лука

Практичный, но от этого не менее трендовый образ сочетает в себе свитер и рубашку. Важное правило: нижний слой обязательно должен быть длиннее верхнего. Такую формулу легко дополнить как юбкой, так джинсами или брюками. Обувь подойдет тоже разная: хоть минималистические кроссовки, хоть ботинки с модными гольфами.

Стилистический прием с рубашкой и свитером

Трендовый уже который сезон жилет отлично вписывается и в осенние луки. В качестве нижнего слоя стилистка советует надеть белую футболку или гольф. Наденьте широкие брюки или джинсы, подберите обувь – и вуаля, шикарный образ готов!

Жилет идеально вписался в луки

Всегда свежо и выгодно смотрится микс разных стилей. Попробуйте скомбинировать классические брюки, в том числе мужские, и свитшот или худи.

Лаконично и стильно

Удобнейшие брюки на осенний сезон – джоггеры, которые могут стать частью стильного образа. Они отлично миксуются с пиджаком и кроссовками. Чем более расслабленный лук вы создадите – тем лучше.

Образы с джоггерами

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