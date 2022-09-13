Як бути у тренді цієї осені: топ-6 формул стильних поєднань речей (фото)
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Золота пора дозволяє складати шикарні багатошарові луки
Цього року дизайнери здивували різноманітністю у колекціях сезону осінь-зима. У трендах естетика 90-х та 70-х, широкі штани, довгі спідниці й жилетки. У будь-якої дівчини є всі шанси скласти приголомшливий образ восени, потрібно тільки знати кілька нюансів.
Виглядати цієї осені модно й актуально – дуже легко. На допомогу прийде модна шпаргалка, опублікована у фешн-блозі watchingukraine у Instagram. Варто придивитися як мінімум до шести небанальних формул луків на осінь-2022. Більшість речей, напевно, є у вашому гардеробі.
Так, у теплу погоду восени можна одягнути спідницю довжини максі чи міді. Тільки важливо врахувати, що дівчатам зростом від 165 см і нижче підійде максі. Доповніть лук сорочкою із цупкої тканини, заправляти її не потрібно. Взути можна, наприклад, кеди чи туфлі.
Головний акцент другої стильної комбінації – блуза з гарним коміром. Щоб було тепліше, додайте актуальний кардиган та широкі штани чи джинси. Що стосується взуття, то середній підбор підійде ідеально.
Практичний, але від цього не менш трендовий образ поєднує светр і сорочку. Важливе правило: нижній шар обов’язково повинен бути довшим за верхній. Таку формулу легко доповнити як спідницею, так і джинсами або штанами. Взуття підійде теж різне: хоч мінімалістичні кросівки, хоч черевики із модними гольфами.
Трендовий вже який сезон жилет чудово вписується і в осінні луки. Як нижній шар стилістка радить одягнути білу футболку або гольф. Одягніть широкі штани чи джинси, підберіть взуття – і вуаля, шикарний образ готовий!
Завжди свіжо та вигідно виглядає мікс різних стилів. Спробуйте скомбінувати класичні штани, у тому числі чоловічі, та світшот чи худі.
Найзручніші штани на осінній сезон – джоггери, які можуть стати частиною стильного образу. Вони чудово міксуються з піджаком та кросівками. Чим розслабленіший лук ви створите – тим краще.
Раніше "Телеграф" розповідав, у чому особливості стилю преппі, який на піку трендів восени-2022.