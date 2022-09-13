Як бути у тренді цієї осені: топ-6 формул стильних поєднань речей (фото)

Золота пора дозволяє складати шикарні багатошарові луки

Цього року дизайнери здивували різноманітністю у колекціях сезону осінь-зима. У трендах естетика 90-х та 70-х, широкі штани, довгі спідниці й жилетки. У будь-якої дівчини є всі шанси скласти приголомшливий образ восени, потрібно тільки знати кілька нюансів.

Виглядати цієї осені модно й актуально – дуже легко. На допомогу прийде модна шпаргалка, опублікована у фешн-блозі watchingukraine у Instagram. Варто придивитися як мінімум до шести небанальних формул луків на осінь-2022. Більшість речей, напевно, є у вашому гардеробі.

Так, у теплу погоду восени можна одягнути спідницю довжини максі чи міді. Тільки важливо врахувати, що дівчатам зростом від 165 см і нижче підійде максі. Доповніть лук сорочкою із цупкої тканини, заправляти її не потрібно. Взути можна, наприклад, кеди чи туфлі.

Стильний образ на теплу погоду

Головний акцент другої стильної комбінації – блуза з гарним коміром. Щоб було тепліше, додайте актуальний кардиган та широкі штани чи джинси. Що стосується взуття, то середній підбор підійде ідеально.

Комір — акцент луку

Практичний, але від цього не менш трендовий образ поєднує светр і сорочку. Важливе правило: нижній шар обов’язково повинен бути довшим за верхній. Таку формулу легко доповнити як спідницею, так і джинсами або штанами. Взуття підійде теж різне: хоч мінімалістичні кросівки, хоч черевики із модними гольфами.

Стилістичний прийом із сорочкою та светром

Трендовий вже який сезон жилет чудово вписується і в осінні луки. Як нижній шар стилістка радить одягнути білу футболку або гольф. Одягніть широкі штани чи джинси, підберіть взуття – і вуаля, шикарний образ готовий!

Жилет ідеально вписався у луки

Завжди свіжо та вигідно виглядає мікс різних стилів. Спробуйте скомбінувати класичні штани, у тому числі чоловічі, та світшот чи худі.

Лаконічно та стильно

Найзручніші штани на осінній сезон – джоггери, які можуть стати частиною стильного образу. Вони чудово міксуються з піджаком та кросівками. Чим розслабленіший лук ви створите – тим краще.

Образи з джоггерами

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