Каким должен быть тренч, чтобы вы не выглядели безвкусно: четыре золотых правила (фото)

По словам стилиста, при выборе тренча нужно обратить внимание на ряд важных нюансов

Среди вариантов верхней одежды на сезон осень-зима один из самых универсальных – тренч. Он сочетается едва ли не с любым стилем одежды, подойдет как к брюкам и джинсам, так и к юбкам и платьям. Одинаково эффектно смотрится и с каблуками, и с обувью на низком ходу. Главное, выбрать базовый фасон тренча, чтобы он долго не терял актуальность. Долговечность зависит и от качества материала.

О том, какие тренчи в моде осенью-2022 и как выбрать стильную модель, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. По его словам, тренч – это довольно универсальная вещь, которая идеально впишется в лук как в холодную погоду, так и в более теплые дни.

Так, стилист рассказал о главных правила выбора тренча, который будет модным вне сезона и времени:

Чем меньше полиэстера в составе – тем лучше. В идеале это должно быть 100% хлопка, если выбираете классическую модель. Слишком полиэстеровые тренчи обычно очень шаткие и плохо держат форму. Обязательно должна быть подкладка. Достаточный объем. Длина может быть разной. Сейчас очень актуальны именно короткие тренчи. Но самая универсальная – длина меди.

Стоит отметить, что тренч могут носить как женщины, так и мужчины. Поэтому эти четыре "золотых правила" пригодятся им в равной степени. Что касается цвета, то сейчас бренды предоставляют широкий выбор расцветок, однотонных или же принтов. Подборку стильных осенних образов с тренчами можно увидеть ниже.

Яркие варианты

Базовые фасоны

Стильная многослойность

Женственные образы

Кожаный тренч - ультратренд

Комфортные кэжуал-луки

Элегантные сочетания

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