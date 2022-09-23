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Каким должен быть тренч, чтобы вы не выглядели безвкусно: четыре золотых правила (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный тренч – осенний маст хэв
Стильный тренч – осенний маст хэв

По словам стилиста, при выборе тренча нужно обратить внимание на ряд важных нюансов

Среди вариантов верхней одежды на сезон осень-зима один из самых универсальных – тренч. Он сочетается едва ли не с любым стилем одежды, подойдет как к брюкам и джинсам, так и к юбкам и платьям. Одинаково эффектно смотрится и с каблуками, и с обувью на низком ходу. Главное, выбрать базовый фасон тренча, чтобы он долго не терял актуальность. Долговечность зависит и от качества материала.

О том, какие тренчи в моде осенью-2022 и как выбрать стильную модель, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. По его словам, тренч – это довольно универсальная вещь, которая идеально впишется в лук как в холодную погоду, так и в более теплые дни.

Так, стилист рассказал о главных правила выбора тренча, который будет модным вне сезона и времени:

  1. Чем меньше полиэстера в составе – тем лучше. В идеале это должно быть 100% хлопка, если выбираете классическую модель. Слишком полиэстеровые тренчи обычно очень шаткие и плохо держат форму.
  2. Обязательно должна быть подкладка.
  3. Достаточный объем.
  4. Длина может быть разной. Сейчас очень актуальны именно короткие тренчи. Но самая универсальная – длина меди.

Стоит отметить, что тренч могут носить как женщины, так и мужчины. Поэтому эти четыре "золотых правила" пригодятся им в равной степени. Что касается цвета, то сейчас бренды предоставляют широкий выбор расцветок, однотонных или же принтов. Подборку стильных осенних образов с тренчами можно увидеть ниже.

Модные тренчи осенью 2022
Яркие варианты
Модные тренчи осенью 2022
Базовые фасоны
Модные тренчи осенью 2022
Стильная многослойность
Модные тренчи осенью 2022
Женственные образы
Модные тренчи осенью 2022
Кожаный тренч - ультратренд
Модные тренчи осенью 2022
Комфортные кэжуал-луки
Модные тренчи осенью 2022
Элегантные сочетания

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных антитрендах. Узнайте, какие фасоны пальто уже давно вышли из моды. А также мы писали, какие куртки в моде осенью-2022 и как выбрать не только красивую, а и практичную модель.

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#Мода #Стиль #Тренч