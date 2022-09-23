Яким має бути тренч, щоб ви не виглядали недолуго: чотири золоті правила (фото)

За словами стиліста, при виборі тренчу потрібно звернути увагу на низку важливих нюансів

Серед варіантів верхнього одягу на сезон осінь-зима один із найуніверсальніших – тренч. Він поєднується чи не з будь-яким стилем одягу, підійде як до штанів і джинсів, так і до спідниць і сукням. Так само ефектно виглядає і з підборами, і з взуттям на низькому ходу. Головне, вибрати базовий фасон тренчу, щоб він довго не втрачав актуальності. Довговічність залежить і від якості матеріалу.

Про те, які тренчі в моді восени-2022 та як обрати стильну модель, розповів український стиліст Матвій Калугін у Instagram. За його словами, тренч – це досить універсальна річ, яка ідеально впишеться в лук як у холодну погоду, так і у тепліші дні.

Так, стиліст розповів про головні правила вибору тренчу, який буде модним поза сезоном і часом:

Чим менше поліестеру у складі – тим краще. В ідеалі це має бути 100% бавовни, якщо вибираєте класичну модель. Занадто поліестерові тренчі зазвичай дуже хиткі та погано тримають форму. Обов’язково має бути підкладка. Достатній об'єм. Довжина може бути різною. Нині дуже актуальні саме короткі тренчі. Але найуніверсальніша – довжина міді.

Варто зазначити, що тренчі можуть носити як жінки, так і чоловіки. Тому ці чотири "золоті правила" знадобляться їм однаково. Що стосується забарвлення, то зараз бренди надають широкий вибір кольорів, однотонних або принтів. Підбірку стильних осінніх образів із тренчами можна побачити нижче.

Яскраві варіанти

Базові фасони

Стильна багатошаровість

Жіночні образи

Шкіряний тренч — ультратренд

Комфортні кежуал-луки

Елегантні поєднання

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