Деталь, которая может напрочь испортить весь образ: топ-6 промахов в выборе сумки (фото)

Старайтесь избегать этих ошибок, чтобы ваш образ всегда был превосходным.

Сумка — это одна из важных составляющих стильного и модного образа. Однако многие даже не догадываются, что существует масса нюансов при выборе и сочетании этого аксессуара с общим образом. И дело тут совсем не в том, трендовая эта сумка или нет.

Стилист Татьяна Белявина в свое модном блоге в Инстаграм отметила, что иногда даже маленькая делать может негативно повлияют на конечную картинку, которую вы после увидите в зеркале. Чаще всего, девушки совершают следующие шесть ошибок.

Ошибки при выборе сумки, которые портят общий образ

Маленькое к большому

Женщинам размера plussize стоит выбирать сумки маленького размера, так как на фоне маленькой сумки большая фигура будет смотреться еще больше. То же самое происходит и в том случае, если вы выбираете небольшую сумку к объемной верхней одежде.

Большое к миниатюрному

Если девушка маленького роста решит поддаться моде и возьмет большую сумку, то эффект получится совсем не такой, как это "рисуют" стилисты и дизайнеры.

Бесформенное к большому

Мягкость и бесформенность придает дополнительный объем, особенно если у вас фигура размера +.

Жесткое к мягкому

Если комплект из мягкого трикотажа, то линии в комплекте получаются мягкими, поэтому жесткая, а -ля офисная сумка будет смотреться, как что-то инородное. В таком случае строгость ни к чему.

Не в стиль

Это когда пытаются смешать мягкое и теплое. Разные стили дают разное впечатление, если смешивать, то надо знать как, иначе получиться безвкусно.

Неоправданная яркость

Яркие сумки могут быть в качестве акцента, но только не в том случае, когда они перетягивают все внимание на себя.

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