Деталь, яка може геть-чисто зіпсувати весь образ: топ-6 промахів у виборі сумки (фото)

Намагайтеся уникати цих помилок, щоб ваш образ завжди був чудовим.

Сумка — це одна з важливих складових стильного та модного образу. Однак багато хто навіть не здогадується, що існує маса нюансів при виборі та поєднанні цього аксесуара із загальним чином. І річ тут зовсім не в тому, трендова ця сумка чи ні.

Стиліст Тетяна Белявіна у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що іноді навіть маленька робити може негативно вплинути на кінцеву картинку, яку ви побачите в дзеркалі. Найчастіше дівчата роблять наступні шість помилок.

Помилки при виборі сумки, які псують загальний образ

Маленьке до великого

Жінкам розміру plussize варто вибирати сумки маленького розміру, оскільки на тлі маленької сумки велика фігура виглядатиме ще більшою. Те саме відбувається і в тому випадку, якщо ви вибираєте невелику сумку до об’ємного верхнього одягу.

Велике до мініатюрного

Якщо дівчина маленького зросту вирішить піддатися моді та візьме велику сумку, то ефект вийде зовсім не такий, як це "малюють" стилісти та дизайнери.

Безформне до великого

М’якість та безформність надає додатковий обсяг, особливо якщо у вас фігура розміру +.

Жорстке до м’якого

Якщо комплект з м’якого трикотажу, то лінії в комплекті виходять м’якими, тому жорстка, а-ля офісна сумка виглядатиме, як щось стороннє. У такому разі строгість ні до чого.

Не в стиль

Це коли намагаються змішати м’яке та тепле. Різні стилі дають різне враження, якщо змішувати, то треба знати як, інакше вийти несмачно.

Невиправдана яскравість

Яскраві сумки можуть бути як акцент, але тільки не в тому випадку, коли вони перетягують всю увагу на себе.

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