Деталь, яка може геть-чисто зіпсувати весь образ: топ-6 промахів у виборі сумки (фото)
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Намагайтеся уникати цих помилок, щоб ваш образ завжди був чудовим.
Сумка — це одна з важливих складових стильного та модного образу. Однак багато хто навіть не здогадується, що існує маса нюансів при виборі та поєднанні цього аксесуара із загальним чином. І річ тут зовсім не в тому, трендова ця сумка чи ні.
Стиліст Тетяна Белявіна у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що іноді навіть маленька робити може негативно вплинути на кінцеву картинку, яку ви побачите в дзеркалі. Найчастіше дівчата роблять наступні шість помилок.
Помилки при виборі сумки, які псують загальний образ
- Маленьке до великого
Жінкам розміру plussize варто вибирати сумки маленького розміру, оскільки на тлі маленької сумки велика фігура виглядатиме ще більшою. Те саме відбувається і в тому випадку, якщо ви вибираєте невелику сумку до об’ємного верхнього одягу.
- Велике до мініатюрного
Якщо дівчина маленького зросту вирішить піддатися моді та візьме велику сумку, то ефект вийде зовсім не такий, як це "малюють" стилісти та дизайнери.
- Безформне до великого
М’якість та безформність надає додатковий обсяг, особливо якщо у вас фігура розміру +.
- Жорстке до м’якого
Якщо комплект з м’якого трикотажу, то лінії в комплекті виходять м’якими, тому жорстка, а-ля офісна сумка виглядатиме, як щось стороннє. У такому разі строгість ні до чого.
- Не в стиль
Це коли намагаються змішати м’яке та тепле. Різні стилі дають різне враження, якщо змішувати, то треба знати як, інакше вийти несмачно.
- Невиправдана яскравість
Яскраві сумки можуть бути як акцент, але тільки не в тому випадку, коли вони перетягують всю увагу на себе.
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