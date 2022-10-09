Тренды 2023 года: на какие стили и вещи стоит обратить внимание в следующем сезоне (фото)
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Небольшая подборка вещей, которые стоит приобрести на сезон 2023.
Чтобы собрать идеальный гардероб, в нем должны быть как универсальные, базовые вещи, которые обязательно прослужат вам долгие годы, так и стильные трендовые вещи, о которых мы и расскажем далее.
Стилист @loralorami поделилась небольшой модной подсказкой уже на 2023 год, чтобы модницы могли холодными зимними вечерами уже планировать свой гардероб на весну и лето 2023. Стоит отметить, что среди этих трендов много нового, но и есть уже популярные тренды, которые немного испытают перемен.
Модные тренды 2023 года:
- Юбки и платья макси — либо облегающего силуэта, либо слега расклешенные. Обратите внимание на джинсовые модели.
- Состаренная джинсовая ткань — будто выцветшие на солнце, грязные, пожелтевшие джинсы и куртки будут очень актуальны.
- Топы и боди с длинными рукавами — особенно с интересными принтами и решениями. Новый прием — чересчур длинные рукава.
- Барбикор — суть тренда не в том, чтобы одеться как кукла. А том, что легкомысленные цвета — не признак легкомысленности человека.
- Супер-объемные брюки — новое прочтение брюк-палаццо — с низкой посадкой, из тонкой, струящейся ткани.
- Метализированные фактуры — начали появляться в этом году в аксессуарах. Продолжат в следующем в одежде — брюках, куртках.
- Стиль гранж и порванные джинсы/вещи — это порванность, грязная одежда, элементы стиля панк, большие размеры.
- Карго и накладные карманы — такие штаны и в следующем году продолжат быть на пике. К ним добавятся другие предметы гардероба с накладными карманами.
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