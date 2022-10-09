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Тренды 2023 года: на какие стили и вещи стоит обратить внимание в следующем сезоне (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модные тренды на 2023 год Новость обновлена 09 октября 2022, 09:15
Модные тренды на 2023 год

Небольшая подборка вещей, которые стоит приобрести на сезон 2023.

Чтобы собрать идеальный гардероб, в нем должны быть как универсальные, базовые вещи, которые обязательно прослужат вам долгие годы, так и стильные трендовые вещи, о которых мы и расскажем далее.

Стилист @loralorami поделилась небольшой модной подсказкой уже на 2023 год, чтобы модницы могли холодными зимними вечерами уже планировать свой гардероб на весну и лето 2023. Стоит отметить, что среди этих трендов много нового, но и есть уже популярные тренды, которые немного испытают перемен.

Модные тренды 2023 года:

  • Юбки и платья макси — либо облегающего силуэта, либо слега расклешенные. Обратите внимание на джинсовые модели.
Модные тренды 2023 года - макси
  • Состаренная джинсовая ткань — будто выцветшие на солнце, грязные, пожелтевшие джинсы и куртки будут очень актуальны.
Модные тренды 2023 года - состаренность
  • Топы и боди с длинными рукавами — особенно с интересными принтами и решениями. Новый прием — чересчур длинные рукава.
Модные тренды 2023 года - длинный рукав
  • Барбикор — суть тренда не в том, чтобы одеться как кукла. А том, что легкомысленные цвета — не признак легкомысленности человека.
Модные тренды 2023 года - барбикор
  • Супер-объемные брюки — новое прочтение брюк-палаццо — с низкой посадкой, из тонкой, струящейся ткани.
Модные тренды 2023 года - брюки
  • Метализированные фактуры — начали появляться в этом году в аксессуарах. Продолжат в следующем в одежде — брюках, куртках.
Модные тренды 2023 года - метал
  • Стиль гранж и порванные джинсы/вещи — это порванность, грязная одежда, элементы стиля панк, большие размеры.
Модные тренды 2023 года - гранж
  • Карго и накладные карманы — такие штаны и в следующем году продолжат быть на пике. К ним добавятся другие предметы гардероба с накладными карманами.
Модные тренды 2023 года - карго

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#Мода #Женская мода #Стиль #Тренды