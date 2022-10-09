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Тренди 2023 року: на які стилі та речі варто звернути увагу наступного сезону (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні тренди на 2023 рік Новина оновлена 09 жовтня 2022, 09:15
Модні тренди на 2023 рік

Невелика добірка речей, які варто придбати на сезон 2023 року.

Щоб зібрати ідеальний гардероб, у ньому повинні бути як універсальні, базові речі, які обов’язково прослужать вам довгі роки, так і стильні трендові речі, про які ми розповімо далі.

Стиліст @loralorami поділилася невеликою модною підказкою вже на 2023 рік, щоб модниці могли холодними зимовими вечорами вже планувати свій гардероб на весну та літо 2023. Варто відзначити, що серед цих трендів багато нового, але і є вже популярні тренди, які трохи зазнають змін.

Модні тренди 2023 року:

  • Спідниці і сукні максі — або силуету, що облягає, або злегка розкльошені. Зверніть увагу на джинсові моделі.
Модні тренди 2023 року — максі
  • Зістарена джинсова тканина — ніби вицвілі на сонці, брудні, пожовклі джинси та куртки будуть дуже актуальними.
Модні тренди 2023 року — старість
  • Топи та боді з довгими рукавами — особливо з цікавими принтами та рішеннями. Новий прийом — надто довгі рукави.
Модні тренди 2023 року — довгий рукав
  • Барбікор – суть тренду не в тому, щоб одягнутися як лялька. А те, що легковажні кольори – не ознака легковажності людини.
Модні тренди 2023 року – барбікор
  • Супер-об’ємні штани — нове прочитання брюк-палаццо — з низькою посадкою, з тонкої тканини.
Модні тренди 2023 року — брюки
  • Металізовані фактури почали з’являтися цього року в аксесуарах. Продовжать наступного в одязі — штанах, куртках.
Модні тренди 2023 року — метал
  • Стиль гранж і порвані джинси/речі — це порваність, брудний одяг, елементи стилю панк, великі розміри.
Модні тренди 2023 року – гранж
  • Карго та накладні кишені – такі штани і наступного року продовжать бути на піку. До них додадуться інші предмети гардеробу із накладними кишенями.
Модні тренди 2023 року — карго

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Тренди