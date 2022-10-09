Тренди 2023 року: на які стилі та речі варто звернути увагу наступного сезону (фото)

Невелика добірка речей, які варто придбати на сезон 2023 року.

Щоб зібрати ідеальний гардероб, у ньому повинні бути як універсальні, базові речі, які обов’язково прослужать вам довгі роки, так і стильні трендові речі, про які ми розповімо далі.

Стиліст @loralorami поділилася невеликою модною підказкою вже на 2023 рік, щоб модниці могли холодними зимовими вечорами вже планувати свій гардероб на весну та літо 2023. Варто відзначити, що серед цих трендів багато нового, але і є вже популярні тренди, які трохи зазнають змін.

Модні тренди 2023 року:

Спідниці і сукні максі — або силуету, що облягає, або злегка розкльошені. Зверніть увагу на джинсові моделі.

Зістарена джинсова тканина — ніби вицвілі на сонці, брудні, пожовклі джинси та куртки будуть дуже актуальними.

Топи та боді з довгими рукавами — особливо з цікавими принтами та рішеннями. Новий прийом — надто довгі рукави.

Барбікор – суть тренду не в тому, щоб одягнутися як лялька. А те, що легковажні кольори – не ознака легковажності людини.

Супер-об’ємні штани — нове прочитання брюк-палаццо — з низькою посадкою, з тонкої тканини.

Металізовані фактури почали з’являтися цього року в аксесуарах. Продовжать наступного в одязі — штанах, куртках.

Стиль гранж і порвані джинси/речі — це порваність, брудний одяг, елементи стилю панк, великі розміри.

Карго та накладні кишені – такі штани і наступного року продовжать бути на піку. До них додадуться інші предмети гардеробу із накладними кишенями.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.