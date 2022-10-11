Шесть вещей, которые гарантировано превращают вас в "тетку": черный список (фото)

Такие элементы добавляют возраст даже молодым девушкам

Откуда берутся тетки? Есть такое явление. Его можно отрицать, злиться, но оно есть. Говорят: "Обабилась!". Такие женщины имеют весьма узнаваемые черты, иначе не выделило бы их общество в отдельную касту. Прическа, аксессуары, если они неактуальные, имеют большое значение.

Есть одежда, которая добавляет больше очков образу тетки, поскольку она своим кроем, цветом и другими элементами превращает вас в эту нелицеприятную особу. Обидно, когда вы даже не подозреваете об этом, отмечает стилист Татьяна Белявина.

Неподходящий принт

Принт может выделить на вашем лице то, что вы в себе даже не замечали — грубые, мужские черты. Мастера в этом деле — это цветочный принт и пейсли. Хорошо этот эффект заметен летом.

Мешковатая одежда

Всегда выглядит расхлябанной, неаккуратной, неэлегантной. Добавляет небрежности и неприятных ассоциаций.

Унылые цвета

Многие начитались про базовый гардероб и базовые нейтральные цвета. Но как всегда восприняли информацию однобоко и не учли, что цвет — это только одно из необходимых условий этого гардероба. А вот про качество, как обязательное условие, забывают + его трудно реализовать в масс-маркете.

Рюши, оборки

Эти элементы редко кому подходят, особенно, если они вялые, безжизненно свисают. Поэтому могут превратить вас в тетку на раз-два.

Хлипкость

Хлипкая ткань — это вялая ткань + небрежность. Смотрится неопрятно.

Украшательство

Это когда вы выбираете вещь красивую саму по себе. Интересненькую. Посмотрите, как цветочки, бусинки "делают красиво". А на деле — это добавляет вам очков в теткинский образ.

Ранее стилисты рассказали, от каких пальто нужно отказаться, чтобы не превратится в "тетку". Выбирать надо правильно, поскольку в магазинах продается много устаревших вариантов.