Шість речей, які гарантовано перетворюють вас на "тітку": чорний список (фото)

Такі елементи додають вік навіть молодим дівчатам

Звідки беруться тітки? Є таке явище. Його можна заперечувати, злитися, але воно є. Кажуть: "Обабилась!". Такі жінки мають вельми відомі риси, інакше не виділило б їх суспільство в окрему касту. Зачіска, аксесуари, якщо вони неактуальні, мають велике значення.

Є одяг, який додає більше очок образу тітки, оскільки він своїм кроєм, кольором та іншими елементами перетворює вас на цю неприємну особу. Прикро, коли ви навіть не підозрюєте про це, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна.

Невідповідний принт

Принт може виділити на вашому обличчі те, що ви навіть не помічали — грубі, чоловічі риси. Майстри в цій справі – це квітковий принт та пейслі. Добре цей ефект помітний улітку.

Мішкуватий одяг

Завжди виглядає розхлябаним, неакуратним, неелегантним. Додає недбалості та неприємних асоціацій.

Похмурі кольори

Багато хто начитався про базовий гардероб і базові нейтральні кольори. Але, як завжди, сприйняли інформацію однобоко і не врахували, що колір — це лише одна з необхідних умов цього гардеробу. А ось про якість, як обов’язкову умову, забувають + її важко реалізувати в мас-маркеті.

Рюші, оборки

Ці елементи рідко комусь підходять, особливо, якщо вони мляві, звисають без ознак "життя". Тому можуть перетворити вас на тітку на раз-два.

Хрипкість

Хлипка тканина — це млява тканина + недбалість. Виглядає неохайно.

Прикрашання

Це коли ви вибираєте річ красиву саму по собі. Цікавеньку. Подивіться, як квіточки, намистинки "роблять красиво". А насправді це додає вам очок у тіткінський образ.

Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". Вибирати треба правильно, оскільки у магазинах продається багато застарілих варіантів.