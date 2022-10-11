Ковбойки – самые модные сапоги сезона осень-зима: с чем их носить, чтобы быть в тренде (фото)

С ковбойскими сапогами можно составить уйму стильных луков в холодный период года

Лоферы, ботфорты, сапоги-трубы, платформа и металлические элементы – это все о трендах на обувь сезона осень-зима. В топе тенденций в этом году и ковбойки – а-ля ковбойские сапоги или ботинки из кожи или замши, похожие на обувь для верховой езды. Когда-то подобный фасон носили североамериканские пастухи-ковбои.

О том, как правильно сочетать сапоги-ковбойки с одеждой, чтобы получился красивый и эффектный образ, рассказала украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. В тренде как более базовые модели обуви, так и яркие принты и цвета, которые сделают ковбойки главным акцентом лука осенью или зимой.

Такая трендовая в этом сезоне обувь, как ковбойки, подойдет к образам практически в любом стиле. По словам стилистки, сапоги или ботинки в ковбойском стиле уже не первый сезон на пике популярности. Она отмечает, что это обувь настолько универсальная, что ее можно носить и летом, и зимой, и на прогулки, и на выход.

Стилистка предлагает сочетать ковбойки с брюками или джинсами, можно заправлять их внутрь или оставить на выпуск. Не менее гармонично ковбойские ботинки выглядят с легкими платьями или юбками, а смелые образы получаются в комбинации с короткими шортами. Дополнить образ, добавила стилистка, нужно оверсайз жакетом, косухой или тренчем.

Животный принт тут в тему

С длиной мини смотрится очень эффектно

Ковбойки подойдут для прогулок теплой осенью

Можно надеть к юбкам и платья

Брюки можно заправить - сейчас так модно

Эта обувь гармонично дополнит джинсы и пиджак

Практически универсальная модель обуви

Годятся как для тотал луков, так и для контрастных сочетаний

С шортами ковбойки выглядят свежо и трендово

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