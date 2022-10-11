Ковбойки – наймодніші чоботи сезону осінь-зима: з чим їх носити, щоб бути в тренді (фото)

З ковбойськими чоботями можна скласти безліч стильних луків у холодну пору року

Лофери, ботфорти, чоботи-труби, платформа та металеві елементи – це все про тренди на взуття сезону осінь-зима. У топі тенденцій цього року і ковбойки – а-ля ковбойські чоботи чи черевики зі шкіри або замші, схожі на взуття для верхової їзди. Колись такий фасон носили північноамериканські пастухи-ковбої.

Про те, як правильно поєднувати чоботи-ковбойки з одягом, щоб вийшов гарний та ефектний образ, розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram. У тренді як більш базові моделі взуття, так і яскраві принти та кольори, які зроблять ковбойки головним акцентом луку восени або взимку.

Таке трендове цього сезону взуття, як ковбойки, підійде до образів практично в будь-якому стилі. За словами стилістки, чоботи чи черевики у ковбойському стилі вже не перший сезон на піку популярності. Вона зазначає, що це взуття настільки універсальне, що його можна носити і влітку, і взимку, і на прогулянки, і на вихід.

Стилістка пропонує поєднувати ковбойки зі штанами чи джинсами, можна заправляти їх усередину або залишити на випуск. Не менш гармонійно ковбойські черевики виглядають з легкими сукнями чи спідницями, а сміливі образи виходять у комбінації із короткими шортами. Доповнити образ, додала стилістка, потрібно оверсайз жакетом, косухою або тренчем.

Тваринний принт тут у тему

З довжиною міні виглядає дуже ефектно

Ковбойки підійдуть для прогулянок теплою осінню

Можна надіти до спідниць та сукні

Штани можна заправити — зараз так модно

Це взуття гармонійно доповнить джинси та піджак

Практично універсальна модель взуття

Годяться як для тотал луків, так і для контрастних поєднань

З шортами ковбойки виглядають свіжо й трендово

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